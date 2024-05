Los olvidados de Nagelsmann

La Eurocopa de Alemania está a la vuelta de la esquina y si algún combinado tiene presión por ofrecer un gran papel es la 'Mannschaft', la gran anfitriona de esta edición. Julian Nagelsmann ofreció la lista de 26 convocados la semana pasada. De hecho, el seleccionador incluyó a 27 futbolistas, de los cuales cuatro son porteros, y tendrá que excluir a uno de ellos para cumplir con la normativa.

Sin embargo, sus elecciones no dejaron indiferentes a nadie. No le tembló el pulso para dejar a varios habituales fuera de la gran cita veraniega y mientras premió el gran papel del Stuttgart de Sebastian Hoeness en la Bundesliga con varios convocados, se 'olvidó' de varias piezas clave de un Borussia Dortmund que ha sido la gran revelación en la Champions League. A continuación, analizamos algunos de los 'invisibles' para Nagelsmann.

Julian Nagelsmann no ha tenido problemas para prescindir de uno de los pilares de la medular del Bayern Múnich . El mediocentro de 29 años es uno de los mejores jugadores del cuadro que Thomas Tuchel dejará de entrenar a final de temporada, pero no estará en la Eurocopa .

Emre Can (Borussia Dortmund)

El pivote de 30 años es el encargado de ejercer el trabajo 'sucio' en el Borussia Dortmund. Un líder invisible en una posición muy comprometida. Can es el futbolista del equipo de Terzic que no puede fallar. El que corrige, ordena, cubre las espaldas y da libertad al resto para que estén cómodos sobre el césped.

Por ello, un perfil como el suyo es importante en cualquier plantilla. No obstante, Nagelsmann ha preferido contar con otros nombres para este rol como el de Andrich o Pavlovic, que no se acercan a las 47 participaciones con la 'Mannschaft' que registra Can.