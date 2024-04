Olot gaudeix amb el millor voleibol de base de Catalunya

Aquesta Setmana Santa el millor vòlei català s’ha trobat a Olot per disputar el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials. Durant 3 dies, els prop de 400 esportistes infantils, cadets i juvenils han defensat la seva província o territori, mostrant l’alt nivell del que gaudeix actualment el voleibol a Catalunya. Un campionat, que també marca el tret de sortida a les Seleccions Catalanes que participaran al Campionat d’Espanya el proper mes de juny a Valladolid.

Primera dia de competició

La jornada de dimarts va ser vibrant amb la competició juvenil. Després d’una jornada trepidant i de dues gran finals, els flamants campions van ser els equips Barcelona 1 Securitas en categoria femenina i Catalunya 1 Reprosa en la masculina. En categoria femenina, l’equip entrenat per David López Tapia i Ramon Cots, es va imposar a Barcelona 2 Barnadental, en un emocionant partit que es va decidir en el desempat i per la mínima. La final masculina es va decidir per la via ràpida, on Pentex Catalunya 3 no va poder forçar el tercer set.

Segon dia de competició

La categoria cadet es va disputar dimecres amb 10 nous equips buscant alçar-se com a campions del Territorial. En aquesta cas van ser Barcelona 3 Esteban, en categoria femenina, i Catalunya 3 Pentex, els campions de la jornada. Màxima igualtat la viscuda a la final masculina on el tercer set es va decidir per la mínima a favor de l’equip entrenat per Agustín Rodríguez i Eyno Nylund. A la branca femenina, Esther Carrascosa i Judith García s’alçaven amb el triomf davant Itegra Barcelona 1 per 2 a 0.

Últim dia de competició

Ha tancat el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials la competició de categoria infantil amb el triomf de Reprosa BCN3, en categoria femenina, i de Catalunya 2 Esteban, en la masculina. Dues emocionants finals que han posat el punt i final a 3 dies de competició amb la participació de prop de 400 esportistes, la disputa de més de 50 partits i l’afluència de més de 1000 persones de públic al llarg de les tres jornades.

Un cop finalitzat el campionat, que serveix de supervisió dels esportistes candidats a formar part de les Seleccions Catalanes, la Federació Catalana de Voleibol seguirà treballant en la formació d’aquests equips infantils i cadets que han de defensar Catalunya al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques que es celebrarà a Valladolid del 27 al 30 de juny.

Els 9 àrbitres que han fet les pràctiques del Nivell II / SPORT.es / FCVb

Formació d'àrbitres

La celebració del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials que s’ha celebrat a Olot també ha servit per a la formació, supervisió i avaluació de 9 àrbitres que han fet les pràctiques del Nivell II (antic Territorial A) durant la competició. Els 9 col·legiats han viscut un stage de 3 dies, on durant l’arbitratge, juntament amb 17 anotadors, han tingut la supervisió de la Comissió Tècnica d’Arbitratge i Regles de Joc.

Eduard Torrent, president de la CTARJ, i Albert Elvira, àrbitre Nacional de Superlliga masculina i Lliga Iberdrola, han supervisat l’arbitratge de tots els partits, anotant i valorant als col·legiats per, posteriorment, poder revisar les jugades polèmiques o de difícil gestió per ajudar en la millora de la presa de decisions dels col·legiats. A més, un cop finalitzada la competició, l’aprenentatge ha continuat a l’hotel on s’ha aprofitat l’estada per impartir xerrades sobre diferents aspectes a tenir en compte durant l’arbitratge.

Una formació integral i real que ha servit per avaluar a Gemma Diaz, Daniel de Meneses, Francesc Valenzuela, Rodolfo Vera, Marina Vázquez, Angel López, Mateo Burlotti, Paula Vil·la i Federico Oro.