Les seleccions catalanes continuen reforçant al món el prestigi de l’esport català

Amb el suport d’Esportcat, una quinzena de modalitats competeixen oficialment i projecten la riquesa del teixit esportiu català

Catalunya es posiciona al món en molts àmbits i l’esport és una via amb la qual el país projecta el seu prestigi des de fa molts anys. Esportistes, clubs i dirigents visibilitzen dia a dia amb els seus èxits i trajectòries l’ADN esportiu català, però també ho fan les seleccions nacionals que competeixen oficialment arreu del planeta.

Curses de muntanya, futbol sala, korfbal, pitch and putt, físic-culturisme... i així fins a una quinzena de federacions i modalitats disputen tot tipus de tornejos “defensant amb orgull el nom de Catalunya i fent sonar els Segadors abans de cada partit”, subratlla Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física.

A través del suport d’Esportcat-Generalitat de Catalunya a les respectives entitats, quan les seleccions competeixen arreu “situen el país al mapa mundial, mostren aquest ADN ric i especial del sistema esportiu català, fruit d’un teixit esportiu increïble, i afavoreixen el creixement i la millora de cada disciplina”, afegeix Anna Caula.

La selecció catalana de korfbal inicia demà a Taipei la setena participació en un Mundial absolut

Una de les seleccions catalanes amb més trajectòria internacional és la de korfbal, que demà dissabte debuta en el seu setè Mundial. Tailàndia serà el primer rival de Catalunya en la cita que es disputa a Taipei (Taiwan), on el rejovenit combinat buscarà millorar la quarta posició obtinguda el 2011 a la Xina.

Després de preparar-se al CAR de Sant Cugat durant els últims dies, els jugadors i les jugadores de Miquel Àngel Tobaruela volen consolidar-se com una de les potències en l’àmbit europeu en aquest esport. El Mundial es disputa fins el 29 d’octubre amb 23 seleccions més de tot el planeta. Fins ara, el millor resultat històric de Catalunya és la medalla de bronze obtinguda en l’Europeu del 2016 dels Països Baixos.

Qui ja va fer història fa pocs dies a Esbjerg (Dinamarca) va ser la selecció catalana de dards. Catalunya va participar a la WDF World Cup, on el combinat masculí va assolir el seu millor resultat gràcies a les dues primeres victòries en equip en una World Cup a la fase de grups i a la medalla de bronze individual aconseguida per Carles Arola, el primer podi per Catalunya en una Copa del Món.

A Dinamarca, la selecció catalana masculina de dards va assolir el millor resultat de la seva història | SPORT.es / Josep Arimany

Al final de totes les competicions, el combinat català, format també per la selecció femenina, va sumar 23 punts que la van classificar en un històric 13è lloc. Aquesta brillant actuació situa Catalunya com una de les millors seleccions masculines del moment.

Finalment, el cap de setmana passat també va brillar al món la selecció catalana de marxa aquàtica amb motiu de l’europeu Aqua Walking, dins dels Aqua Walking Games, celebrats a Mandelieu (França). Catalunya va tornar amb 8 medalles en curses femenines i masculines, i una segona posició a la classificació general per seleccions darrere de França. La primera medalla d’or europea en aquesta modalitat va arribar gràcies a José Antonio Sánchez i Josep Maria Silvestre en la prova per parelles de 800 metres.

Consolidació de la Setmana Catalana de l’Esport

Potenciar la projecció internacional de les seleccions catalanes i la paritat al món de l’esport va ser l’objectiu de la 3a Setmana Catalana de l’Esport, organitzada per Esportcat i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya l’estiu passat, amb la participació més de 4.000 esportistes (2.000 de fora de Catalunya) de 48 països dels cinc continents.

Catalunya ha assolit fa pocs dies resultats històrics en competicions de dards i marxa aquàtica

La gran festa de les seleccions catalanes va ser un èxit de participació i va ser possible gràcies a la implicació i capacitat organitzativa de 40 federacions i 27 localitats barcelonines, que la van consolidar com un dels grans esdeveniments esportius de referència a Catalunya.

Un mes de competicions de 45 esports diferents que va permetre als ”nostres esportistes lluir la samarreta de Catalunya amb orgull, convivint i competint amb delegacions de tot el món”. “Amb normalitat, com ho hauria de poder fer Catalunya de manera oficial en qualsevol esport i a tot el món”, assegurava la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, durant la cloenda de la Setmana.