La Gavarres Gravity Race tanca la Copa Catalana d’Enduro i en corona els guanyadors

Adrián Cuéllar y Nastasia Giménez han estat els campions d'aquesta edició Uns 200 participants no s'han volgut perdre una de les grans cites de l'esport català

Per segon any consecutiu, la Gavarres Gravity Race ha coronat els guanyadors de la Copa Catalana d’Enduro i ha posat el punt i final a la temporada catalana de l’especialitat. La prova, organitzada per Girona Gravity Club Ciclista, tenia l’inici i el final a La Copa de Girona i recorria alguns dels paisatges més espectaculars de Les Gavarres. Prop de 200 participants no s’han volgut perdre la destacada cita en el calendari català.

La victòria absoluta a Girona ha estat per al sub 23 Adrián Cuéllar (Medinyà Agrupació Esportiva), que fa un mes i mig ja es va proclamar campió de Catalunya absolut. Eduard Taberner (Donda Bikes Club), per la seva banda, ha estat el millor elit i la segona posició global a la prova li ha servit per aconseguir el triomf final a la Copa Catalana d'Enduro tant en la categoria elit com en la classificació scratch. Els sub 23 Néstor Ramírez (Shaman St Club Esportiu), guanyador de la Copa Catalana de la categoria, i José Luis Luna (Fulgur Factory Team) han estat segon i tercer respectivament de la classificació scratch del calendari català.

En categoria femenina, la victòria a Girona ha estat per a Nastasia Giménez (Mountain Bike Les Angles), que s'ha imposat a Alba Malagón (Scott Bikes Club Esportiu) i Aina Comas (Esprint Cellerea de Ter) per aconseguir el que és el seu segon triomf consecutiu després de guanyar el 22 d’octubre a Santa Susanna. La ciclista de categoria màster Ana Luque (Montcada Club Ciclista) ha obtingut a Girona els punts necessaris per guanyar la classificació final de la Copa Catalana Enduro de fèmines, mentre que Júlia Blanch (Vilajuïga Club Ciclista) ha estat la vencedora en categoria elit.