Las claves de Oscar Da Silva para ganar al Real Madrid

El Barça debe reaccionar, y este viernes, a partir de las 20:30h (CET), tratará de empatar la eliminatoria de semifinales del playoff ACB ante el Real Madrid, después de la primera victoria blanca en el partido inaugural por 97-78.

Tras ser el mejor jugador azulgrana en el primer duelo, Oscar Da Silva ha comentado en la previa aquellos aspectos que debe mejorar el equipo para intentar apuntarse la primera victoria en 'semis'. La mejoría pasa por mejorar, y mucho, la versión física del equipo.

El paso al frente a nivel físico

"Es obvio que debemos de responder mucho más a nivel físico. Las sensaciones no fueron buenas y sabemos que toca mejorar y demostrarlo. No es ningún secreto que el Madrid tiene un equipo muy grande y físico, y hay que responder con nuestro físico", comentó el '1' azulgrana.

La importancia de arrancar bien

Cuestionado también por esa puesta en escena, también mejorable a la del primer partido, Da Silva admitió que también deben cambiar, y no ponerle las cosas fáciles a los líderes del conjunto de Chus Mateo: "Hay que entrar bien en defensa y no dejar al Madrid entrar al partido con las bandejas de Facundo Campazzo, Edy Tavares con los rebotes ofensivos y los puntos fáciles. Si se meten en partido es mucho más difícil ganarles. Sobre todo, tenemos que entrar bien al partido en defensa, y en ataque, si anotamos algunos tiros buenos y abiertos, que no convertimos, también nos ayudará".

Su postura sobre el arbitraje

Da Silva también habló sobre el arbitraje que tuvieron en el primer clásico, dejando claro que debe ser algo secundario. "Nos podríamos quejar, pero sabemos que el arbitraje no nos ayudará fuera de casa. No será un factor si logramos hacer nuestro juego."

Aprovechar su gran momento

Por último, y sobre el buen estado de forma que vive en este tramo final de campaña, el interior germano está contento por lo que está aportando al equipo, pero no se conforma: "Me encuentro bien, intentando ayudar al equipo en lo que sea, sobre todo en los detalles pequeñitos. Tuve éxito con eso en el primer partido, también anotando, pero ahora lo importante es ser duro en defensa, jugar físico, y demostrar que estamos al mismo nivel que el Madrid, o incluso mejor", concluyó.