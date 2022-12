La FCC posa en marxa la campanya de llicències 2023 mantenint preus

Ja es troba operativa la campanya de llicències de la Federació Catalana de Ciclisme per la pròxima temporada 2023 La FCC aposta per mantenir els preus de les llicències, que tindran el mateix cost que la temporada anterior

Des d’aquest 15 de desembre ja es troba operativa la campanya de llicències de la Federació Catalana de Ciclisme per la pròxima temporada 2023. Això vol dir que les quotes de club ja seran disponibles a l'aplicatiu Playoff i ja es podrà sol·licitar la llicència per la pròxima temporada a través del club de referència. En un context de pujada generalitzada del cost de la vida, la FCC aposta per mantenir els preus de les llicències, que tindran el mateix cost que la temporada anterior.

De la mateixa manera, també es mantenen les subvencions per unitats familiars. Així doncs, es bonificarà el 50% de del cost total de les llicències per unitats familiars de germans entre 5 i 6 anys amb dos o més llicències, i el 20% per unitats familiars amb fills de fins a 18 anys amb 3 o més llicències.

Com ja és conegut de les darreres dues temporades, la llicència federativa consolida el seu format digital, potenciant l'agilitat en tots els tràmits. La llicència FCC garanteix una total cobertura d'assegurança mèdica en qualsevol moment de l'any durant la pràctica ciclista, i des del darrer 2022 dona accés gratuït a la plataforma d'avantatges Club Per Ser Tu amb descomptes per les compres a més de 500 marques.

Des de la Federació Catalana de Ciclisme se segueix recordant a tots els clubs i ciclistes la importància de federar-se per cobrir-se les esquenes amb una cobertura d'assegurances exhaustiva, tal com es posa en valor en els darrers amb la campanya #ElValordeRodarSegur.

Per qualsevol dubte respecte les llicències federatives o amb la seva tramitació, us podeu dirigir a les vostres Delegacions territorials de referència (Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, Terres de l'Ebre).