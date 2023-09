Erasmus + Sport, una oportunitat per a la projecció internacional de l’esport català

Més de 135 projectes amb participació d’entitats catalanes han permès millorar i innovar en el sistema esportiu del país

En un món globalitzat i hiperconnectat com el d’avui, l’esport català s’ha convertit en un actor rellevant en l’establiment d’aliances amb altres països que busquen enfortir el sector, promoure els hàbits saludables i, a la vegada, projectar internacionalment Catalunya.

Catalunya és un país esportiu i ho és en part “gràcies a aquest esperit emprenedor de les nostres entitats, de prendre la iniciativa a l’hora d’impulsar projectes que pretenen millorar el nostre sistema esportiu i, en paral•lel, tenen un impacte positiu molt important entre la ciutadania”, assegura Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física. L’esport demostra així el seu rol com a instrument de transformació i cohesió social.

L’aposta d’Esportcat-Generalitat de Catalunya per la internacionalització i l’enfortiment de l’esport del país ha trobat encaix en el programa Erasmus+ Sport. Impulsat per la Comissió Europea, cada any més d’una quinzena d’entitats catalanes de tot tipus reben finançament europeu per dur a terme projectes esportius d’èxit i pioners, com a líders o sòcies, establint sinergies arreu del continent, en àmbits com la promoció de l’activitat física i la salut, la bona governança de l’esport, les carreres duals dels esportistes, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats o la lluita contra la violència en l’esport. Des del 2014, any de naixement de l’Erasmus+ Sport, més de 135 projectes han estat liderats o participats per entitats catalanes.

Esportcat anima el sector a establir aliances per al creixement qualitatiu de l’esport català

El percentatge d’èxit dels projectes que es presenten des de Catalunya i que reben finançament és molt elevat. “Això demostra la qualitat i el reconeixement de les iniciatives sorgides des de Catalunya”, afirma Anna Caula, que anima les entitats a “ser ambicioses” i apostar en el futur per noves aliances que “ajudin al creixement qualitatiu de l’esport del país i a refermar el nostre com un model esportiu de referència a Europa i al món”. En un marc d’esport circular, “ens nodrim d’experiències d’altres cultures per avançar i innovar”.

Recentment, la Comissió Europea ha fet pública la selecció de projectes seleccionats per rebre finançament europeu de la convocatòria 2023 del programa Erasmus+ Esport 2021-2027. Amb un pressupost total disponible de més de 59 milions d’euros, s’han seleccionat 320 propostes, sis de les quals liderades per entitats catalanes: 113 associacions de cooperació, 180 associacions a petita escala, 22 esdeveniments esportius europeus (inclosos 2 esdeveniments a gran escala) i 5 desenvolupament de capacitat en l’àmbit de l’esport.

El Govern dona suport i acompanya les entitats en tot el procés | SPORT.es / Jordi Garcia

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany, la Fundació Gasol, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), la Universitat Ramon Llull Fundació, el Club d’Escacs Llinars i la Fundació Privada Johan Cruyff han estat triades per liderar projectes que se centren en la gestió sostenible de l’esport i l’activitat física, l’impuls d’estils de vida saludables, la governança de l’esport, la inclusió de col•lectius amb capacitats diverses en l’esport o la millora de metodologies per motivar la presència dels infants en clubs.

S’actua en la promoció de l’esport, la governança, la inclusió social o la igualtat d’oportunitats

A més, també rebran ajut econòmic més entitats catalanes que participen, com a sòcies de ple dret, enaltres projectes seleccionats per la Comissió Europea. El Govern, des d’Esportcat i altres departaments com el d’Acció Exterior i Unió Europea, dona suport i acompanya les entitats en tot el procés, i col•labora en la difusió dels projectes. Així, celebra periòdicament jornades informatives sobre les novetats de cada convocatòria anual d’ajuts, assessora i fa seguiment dels projectes i participa activament en iniciatives –a través del Consell Català de l’Esport, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) o el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat-.

6 projectes 2023 liderats per entitats catalanes

Consell Esportiu del Pla de l’Estany: projecte REGENERA WATER SPORT ‘Sustainable and Regenerative management of physical activity and practice of sport in water-areas and surrounds’

Fundació Gasol: projecte HEAL ‘Healthy Accessible Lifestyle For all’

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC): projecte OD4SG 2.0 ‘Open Data For Sport Governance 2.0’

Universitat Ramon Llull Fundació: projecte JIDP ‘Judo for Intellectual Disability Project’

Club d’Escacs Llinars: projecte GAMBIT ‘Improving chess trainers’ methodologies and abilities to motivate and retain children at clubs’

Fundació Privada Johan Cruyff: projecte Streetwise14Paris24 ‘Streetwise Cup for Inclusion, Paris 2024’