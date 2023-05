Eloi Palau i Alba Riera, campions de Catalunya de Trial 2023

Eloi Palau ha aconseguit el seu tercer campionat català consecutiu La prova es va dur a terme al Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès

El trial català ha viscut a Ripoll la seva gran cita anual amb la disputa del Campionat de Catalunya de Trial 2023. Els grans especialistes de la disciplina, en què Catalunya és tot un referent internacional esportivament i organitzativament, s'han donat cita per disputar els títols de campions català al circuit de l'Avellaneda, un escenari ben especial al ser les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès.

Defensor del títol aconseguit fa un any a Sant Antoni de Vilamajor, Eloi Palau (Trialsport) ha aconseguit el seu tercer campionat català consecutiu, aquest cop vestit amb el mallot de l'arc de Sant Martí com a vigent campió del món de 20".

Per la seva banda, Alba Riera (Trialsport) ha demostrat que manté l'impressionant nivell en el seu debut en la categoria elit, que ja li va valer una victòria a la Copa del Món de Vic, i s'ha endut el seu primer títol de campiona catalana absoluta per davant de la vigent campiona, una Laia Esquís (Escola Trial Òrrius).

Rusiñol ha estat subcampió de Catalunya júnior per darrere del campió, Víctor Pérez (Trial Evolution / CC Trencacames), mentre que el títol cadet ha estat per a Max Ballesté (Trial Evolution / CC Trencacames).

Per la seva banda, entre les categories escolars que han gaudit d'una nombrosa participació amb títols infantils per a Guim Jodar (Level Trial / CC Sant Pere de Torelló) i Andrea Pérez (Trial Evolution / CC Trencacames), s'ha disputat el Campionat de Catalunya d'Escoles, on es premiava especialment la participació en les categories dels més petits, sent l'escola Trial Evolution, del Club Ciclista Trencacames, qui s'ha endut el títol. L'altre mallot de campió català ha estat per a Àngel Batlle (Biketrial Torredembarra), que un any més s'endú el títol màster.