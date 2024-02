La Blume, bressol del millor vòlei femení a la Copa de la Reina

La meitat dels equips participants comptaven amb esportistes formades a la Blume

El programa ARC (Alt Rendiment Català) de la Federació Catalana de Voleibol continua donant els seus fruits en grans competicions. La setmana passada, fins a 9 jugadores de diferents equips que van ser formades al centre de tecnificació català varen disputar la Copa de la Reina, demostrant, un cop més, l’excel·lència i l’alt nivell amb el qual treballa any rere any la Federació Catalana de Voleibol per revelar els millors talents del territori.

La meitat dels equips participants en l’esdeveniment del KO (tres), comptaven amb, mínim, una jugadora formada pels tècnics de l’ens federatiu en edats properes a l’etapa juvenil. El conjunt que més representants de la Blume portava a la Copa de la Reina va ser, òbviament, el DSV CV Sant Cugat, únic equip català present a l’esdeveniment. L’equip entrenat per Rafa Ruiz va presentar-se al torneig amb sis jugadores que havien passat per la Blume: Camila Maldonado, Anna Newsome, Alessandra Hurtado, Inés Victory, Marta Cano i Maria Brun, a més de les catalanes Aina Berbel i Itziar López, aquesta última lesionada de llarga duració. El conjunt català, que es classificava per tercer cop consecutiu per al torneig del KO, arribava a l’esdeveniment amb la motivació necessària per fer història i arribar, per primera vegada, a semifinals.

En l’enfrontament de quarts de final davant l’OCISA Haro Rioja, les del Vallès Occidental varen saber sobreposar-se a la reacció de les seves rivals i, amb un gran joc coral, van classificar-se per a les semifinals després de imposar-se per un clar 3-1.A la penúltima ronda de l’esdeveniment esperava el segon classificat de la Lliga Iberdrola, i també segon conjunt amb més jugadores de la Blume, l’Avarca de Menorca. L’equip balear, dirigit per Bep Llorens, compta a les seves files amb les catalanes Mireia Orozco i Carla Jiménez, i també amb el tècnic de la FCVb, Aitor Piñol, com a estadístic.

En un encontre que semblava perdut per a les catala que anaven dos sets per sota en el marcador, el DSV CV Sant Cugat va treure tot el que duia dins per donar-li la volta a la complicada situació i al partit, remuntant-lo fins a dur-lo al desempat. L’experiència de les balears, juntament amb els nervis de les santcugatenques, va fer que Orozco i Jiménez discernissin un forat dins la gran final, tenint així l’oportunitat d’alçar la primera Copa del seu club.

L’últim equip dels presents a la Copa de la Reina que comptava amb jugadores formades al programa ARC de l’ens federatiu era el Club Voleibol Haris. El conjunt canari, vencedor de l’esdeveniment l’any passat a Sant Cugat del Vallès, ha fitxat aquest curs a la col·locadora catalana Ariadna Priante, retornant a Espanya després de la seva aventura europea al VC Wiesbaden alemany. El fet de comptar a la Copa de la Reina amb 9 jugadores que han passat per la Blume abans de seguir la seva trajectòria professional demostra el gran treball professional demostra el gran treball fet per part dels tècnics de la Blume al llarg dels anys.

Representació Blume a la Copa de la Reina

Maria Brun: 10 de març de 2006, DSV CV Sant Cugat

Marta Cano: 13 de desembre de 2004, DSV CV Sant Cugat

Alessandra Hurtado: 24 de novembre de 2003, DSV CV Sant Cugat

Carla Jiménez: 14 de juny de 2002, Avarca de Menorca

Camila Maldonado: 5 de març de 1994, DSV CV Sant Cugat

Anna Newsome: 31 de juliol de 1997, DSV CV Sant Cugat

Mireia Orozco: 9 de juny de 1993, Avarca de Menorca

Ariadna Priante: 20 d’abril de 2002, Tenerife Libby’s La Laguna

Inés Victory: 15 de juliol de 2005, DSV CV Sant Cugat