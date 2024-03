El 7 i 8 de setembre torna el III Congrés Internacional de Voleibol

La Federació Catalana de Voleibol celebra els propers dies 7 i 8 de setembre la III edició del Congrés Internacional de Voleibol, una cita obligada per a tots els amants d’aquest esport. L’esdeveniment, que de nou serà multidisciplinari, s’ha erigit en un fòrum de debat i reflexió de referència per donar cabuda a figures de primer nivell en tots els àmbits de formació que faran ponències per a entrenadors, àrbitres, directius i, en general, per a amants del voleibol i el vòlei platja.

El congrés, referència internacional en la formació multidisciplinària, està enfocat a tots els estaments que formen part d’aquest esport i també per encabir el programa Vòlei dona, punt de trobada, formació i reconeixement del paper de les dones en el voleibol, on destacarà la presència de ponents de reconegut prestigi com van ser en edicions anteriors l’exgimnasta olímpica, Almudena Cid, la presidenta de la Federació de Voleibol de les Illes Balears, Dolors Besné, o Susana Rodríguez, única àrbitra olímpica espanyola.

Més endavant s’informarà de l’obertura de les inscripcions, així com dels ponents i dels horaris concrets de cada conferència que ompliran les jornades de dissabte i diumenge. L’Hotel Catalonia Ramblas acollirà de nou aquesta cita, que també comptarà amb retransmissió per streaming i traducció simultània.

Barcelona, capital mundial del voleibol

Després de dues edicions on la participació ha anat augmentant significativament, tant presencialment com online, el III Congrés Internacional vol, un cop més, ser el principal focus de voleibol mundial el cap de setmana del 7 i 8 de setembre. Per tal de continuar així, l’ens federatiu comptarà amb grans personalitats de l’esport, ja sigui a escala nacional com internacional.

Reunió de la presidenta amb els clubs emergents i actuals de Lleida

La presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, es va reunir aquest passat dimarts amb les entitats de Lleida per fer seguiment de la situació dels clubs actuals i conèixer de primera mà els clubs emergents que estan sorgint arran del conveni entre la Federació i el Balàfia per fer créixer el voleibol que s’està duent a terme des de l’inici d’aquesta temporada.

Un dels objectius és aconseguir lligues de més proximitat a les zones més ‘despoblades’ de voleibol. D’altra banda, també es va parlar de la voluntat de posar en marxa properament la ‘lliga de la franja’ en la que participarien nous equips de Lleida amb equips aragonesos de municipis com Barbastro, Binèfar o Monzón, entre d’altres.

A més, gràcies a la feina de Sergi Mirada, supervisor del programa de creixement a les terres de Lleida, estan a punt de crear-se nous clubs a poblacions com Alcarràs, Albatàrrec, Almacelles, Tàrrega, Palau d’Anglesola o Mollerussa; i es treballa per arribar a poblacions com la Seu d’Urgell, Esterri d’Àneu, la Vall d’Aran, Tremp i Sort.

Tot a punt per al Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials

El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials és a tocar. L’esdeveniment, que reuneix a un gran nombre de jugadors de les categories infantil, cadet i juvenil, donarà el tret de sortida el proper 26 de març al pavelló municipal d’Olot. La capital de La Garrotxa, que va ser l’emplaçament de la primera edició del campionat, repeteix nou anys després per tal d’acollir durant tres dies el millor voleibol formatiu a Catalunya.

A falta de menys d’una setmana per a la celebració del torneig, els pràcticament 60 entrenadors designats per representar les diferents seleccions territorials (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) han enviat ja a la FCVb el llistat de jugadors i jugadores que finalment formaran part dels equips. A més, aquests últims dies previs al campionat, cada selecció territorial realitza les concentracions oportunes per a preparar correctament la competició.

Està previst que l’esdeveniment aplegui més de 1.000 persones a les graderies del pavelló d’Olot. Els partits també es podran seguir a través del sistema de retransmissió en directe que la Federació té previst activar a través de la plataforma pròpia de YouTube. El Territorial també coincideix amb el 40è aniversari del Club Voleibol Olot, una efemèride que tant l’entitat de vòlei com el consistori no han deixat passar i han volgut reconèixer.