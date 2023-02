Preocupan los números de este Espanyol

El Espanyol de Diego Martínez suma 21 puntos en las mismas jornadas, solo empeorado por dos campañas en la era Cornellà-El Prat Menos puntos tenía el cuadro blanquiazul en la 2008-09 y en la 2019-20, la del último descenso

Se encuentra el Espanyol un solo punto por encima de las plazas de descenso. Los blanquiazules suman 21 puntos en el mismo número de jornadas, la tercera peor cifra en la era Cornellà-El Prat. Diego Martínez no ha logrado dar con la tecla y, pese a que parecía que el Espanyol mejoraba sus prestaciones tras el parón por el Mundial, ha vuelto a las andadas: suma un solo punto de los últimos nueve posibles, en tres jornadas en las que ha recibido siete dianas, las mismas que recibió en las anteriores ocho. Las próximas jornadas son clave.

Los actuales 21 puntos a estas alturas de la competición liguera solo son empeorados por los 15 de la campaña 2019-20, en la que el Espanyol acabó descendiendo, y los 17 del curso 2008-09, en el que el equipo salvó la categoría gracias a un espectacular sprint final de la mano de Mauricio Pochettino. En ambos cursos citados se habían sumado tres victorias, una menos que en la temporada actual.

Si miramos lo acontecido tras 21 jornadas el curso pasado con Vicente Moreno al mando, el Espanyol estaba mucho más tranquilo. Por aquel entonces, los del de Massanasa -que actualmente lidera la liga de Arabia Saudí con el Al-Shabab, equipo que la pasada jornada desbancó de la primera plaza al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo- eran undécimos en la tabla con 27 puntos, seis más de los que suma el cuadro blanquiazul actualmente.

Ese equipo de Vicente Moreno, que sumaba siete triunfos -la tercera mejor marca en la era Cornellà y más repetida, hasta en cuatro ocasiones-, es el cuarto mejor desde que el Espanyol juega como local en el RCDE Stadium.

Solo le queda mejorar a este Espanyol si no quiere pasarlo mal viendo los antecedentes con peores números. En la 2008-09, Pochettino fue el tercer técnico de la campaña, mientras que en la 2019-20 Abelardo Fernández dirigía al Espanyol tras el paso de dos entrenadores por el banquillo blanquiazul y el asturiano ni siquiera acabó la campaña.

Los números no invitan al optimismo y Diego Martínez ya empieza a estar cuestionado, con lo que el Espanyol debe dar un paso al frente en materia de resultados si quiere seguir con el mismo entrenador -el crédito no es infinito- y no pasarlo mal.