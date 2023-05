Mestalla puede cambiarlo todo para el Espanyol

El Espanyol ya no tiene más margen de error y se la juega en Valencia: alimentar las opciones de salvarse o certificar el descenso matemático Habrá cerca de mil aficionados pericos en Mestalla, que contará con la Grada Mario Kempes cerrada por sanción por el 'caso Vinícius'

Seis de seis y esperar. No le queda otra al Espanyol, que afronta las últimas dos jornadas de liga con la soga al cuello y la obligación de no dejarse ni un sólo punto. Los de Luis García deben ganar todos los puntos que quedan en juego y, así, sus posibilidades de salvarse aumentarán ostensiblemente. Todo empieza por Valencia, uno de los siete equipos implicados en la lucha por eludir el descenso aunque es el mejor colocado. No se conjuga el perder en Mestalla; eso podría costar el descenso matemático.

El equipo llega con la moral alta dentro de lo que cabe. Levantarle un 0-3 al Atlético dio un punto que puede terminar valiendo su peso en oro. El Espanyol deberá hacerlo bueno este domingo. Hay buenas noticias para Luis García, que finalmente convocó a Gragera, lastrado por molestias en los últimos tiempos. Dani Gómez y Rubén Sánchez fueron los únicos descartes.

Se esperan algunos cambios en el esquema del técnico. Pese a su defensa a ultranza a Óscar Gil, lo cierto es que el lateral no está fino y la revolución generada por Aleix Vidal en su entrada como revulsivo contra los colchoneros podría abrirle las puertas de la titularidad. Vini Souza volverá al once en detrimento de Calero, protagonista extra de la defensa de tres el anterior duelo.

Arriba Braithwaite podría ocupar la delantera junto a Joselu. Puado, decisivo el curso pasado en Mestalla, esperaría turno desde el banquillo. El delantero, Darder y Melamed están apercibidos. Una amarilla les dejaría fuera contra el Almería, la otra gran ‘final’.

El Espanyol contará con cerca de un millar de aficionados que se desplazan a la capital del Turia para dar aliento a los suyos. Habrá muchos más ‘ches’, pese a que la Grada Mario Kempes estará cerrada por sanción. Todo detalle cuenta por pequeño que sea a favor de los blanquiazules.

Vacía tiene la enfermería también Rubén Baraja, que sólo cuenta con la baja ya sabida de Marcos André. Gayà, tocado en el tobillo, estará disponible y formará parte del once en el que Kluivert volverá a estar presente superado el mal trago del robo violento en su casa que le afectó estando en Son Moix. La derrota en Mallorca aplazó la permanencia matemática del Valencia, que podría producirse esta jornada aunque para ello es clave ganar al Espanyol. Perder metería en muchos apuros a los ‘ches’. Mestalla puede cambiarlo todo.

Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Paulista, Diakhaby, Gayà: Javi Guerra, Nico, Almeida; Kluivert, Cavani y Samu Lino.

Espanyol: Pacheco, Aleix Vidal, Montes, Cabrera, Oliván; Melamed, Vini Souza, Darder, Denis Suárez; Joselu y Braithwaite.

Árbitro: Gil Manzano (extremeño).