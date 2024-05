Manolo González: "Sería un fracaso si no subimos"

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, señaló después del empate a cero en Lezama frente al Amorebieta que regresa a casa "orgulloso" de sus jugadores porque "se han dejado todo", pero también "fastidiado" por la falta de gol.

"Lo único que me preocupa es que hemos tenido muchas ocasiones y nos vamos sin marcar. Hemos buscado el partido desde el primer minuto pero no ha podido ser. Es un tema de confianza quizás. Con un poco más de acierto era un partido que tendríamos que haber ganado", subrayó el técnico del conjunto blanquiazul en su valoración del encuentro.

González rechazó que no lograr el ascenso de forma directa sea un "fracaso" para el Espanyol. "Sería un fracaso si no subimos. No seremos los primeros ni los últimos que suban en un playoff. Nuestro objetivo es el ascenso y obviamente si no lo conseguimos acabaremos muy frustrados, pero lo que toca es apretar el culo y trabajar para salir adelante", reflexionó.