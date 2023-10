Luis García contesta a Joselu sobre su salida del club

"Dije que cada uno salía de los clubes como creía conveniente, yo no me puse a valorar", comentó el míster Luis García analizó la polémica con el ariete gallego y la actualidad del club perico en 'Radio Marca'

No se acaba de cerrar la polémica entre Joselu Mato y el Espanyol acerca de la salida del club del delantero gallego, hoy en las filas del Real Madrid.

Así, tras las últimas palabras del ariete, hoy se pronunció al respecto el entrenador del Espanyol, Luis García, en los micrófonos de 'Radio Marca' señalando que "cada uno sale de los clubes como cree conveniente, yo no me puse a valorar".

El preparador perico señaló asimismo que "cuando Joselu sale del Espanyol, Domingo Catoira ya no está como director deportivo. Yo no digo que él aproveche o que busque esa oportunidad cuando no hay director deportivo. Hay personas en el club para tomar decisiones y creyeron conveniente que él debía salir por esas cantidades y no tengo nada que decir. Tuve una conversación privada con él y se va a quedar en el ámbito privado".

"Sólo deseo que le siga yendo tan bien como hasta ahora, que marque muchos goles. ¿Volver aquí el año que viene? Ojalá podamos volver a Primera y plantear diferentes escenarios", dijo el míster.

En esa línea, el entrenador blanquiazul indicó en 'Radio Marca' que "cuando un equipo desciende, siempre hay jugadores que quieren permanecer en la entidad para devolverla a Primera y otros que quieren irse. Cada uno es libro de creer y decidir lo que quiere, pero el club siempre tiene que defender sus intereses".

Reconociendo que "la exigencia de esta temporada es máxima", Luis García indicó que esta campaña en LaLiga Hypermotion es en Cornellà-El Prat "un reto bonito e intenso. Cada semana supone para todos un montón de emociones y de situaciones diferentes, pero con mucha ilusión y muchas ganas de tratar de conseguir el ascenso".

"Ha sido muy buen aterrizaje en Segunda -valora- ya que tengo la suerte de tener una plantilla y unos jugadores muy involucrados en la actual situación, en el proyecto y con las ganas de conseguir el objetivo después de tener una pretemporada muy difícil", añadió.

Luis García destaca que "estamos en puestos de ascenso después de diez jornadas disputadas y eso no es fácil, sabiendo de la dificultad y la igualdad de la categoría. Del primer clasificado al noveno hay cinco puntos de diferencia. Creo que ya hemos superado el duelo".

El entrenador del RCD Espanyol incide en que esta campaña 23-24 en Segunda es "un año larguísimo, en el que da tiempo a todo. Los equipos pasan por diferentes dinámicas, pero lo más importante es tener equilibrio y tranquilidad, saber que va a haber momentos determinados donde las cosas no salgan del todo bien o que después vamos a encadenar varios resultados positivos. Lo más importante es poner el foco en cada día y cada semana, tratar de hacerlo lo mejor posible y tener una regularidad".