La intranquilidad antes de la "locura"

El Espanyol tiene ahora siete días sin competición antes de recibir al Racing de Ferrol el lunes Empezando por la visita del conjunto gallego, los de Luis García empezarán trece días frenéticos en los que encadenarán cuatro partidos

Siempre es doloroso el día después de una derrota. La semana entera, de hecho. Cuando un equipo pierde lo único que quiere es que sea ya el día del siguiente partido para intentar revertir la situación y reencontrarse con la victoria. Pero el Espanyol va a tener que esperar.

Desde el encuentro ante el Tenerife del lunes, los de Luis García tienen siete días completos antes de recibir al Racing de Ferrol en su estadio. Siete días de “descanso”, con mucho tiempo por delante para preparar el partido. Ese tiempo es el que justo le va a faltar después al Espanyol, con trece días en los que encadenará cuatro encuentros.

Tensa calma

No ha sido un mal inicio de temporada para el Espanyol. Después del empate de la primera jornada en Albacete, los blanquiazules sumaron cuatro victorias consecutivas que le catapultaron a la parte alta de la tabla. No obstante, la derrota en Tenerife dolió. Y mucho. Ya no solo por no sumar de tres y dejar pasar la oportunidad de asaltar el liderato en solitario tras la derrota del Zaragoza, sino por la sensación de impotencia que dejó entre el equipo y la afición. Sin olvidar, por supuesto, que venían de un empate en casa ante el Eldense en el último suspiro desde el punto de penalti.

Por delante, siete largos días en los que Luis García va a tener tiempo de sobras para corregir errores e intentar buscar soluciones. Quizá demasiado, incluso, porque la semana se hace larga cuando vienes de perder y no tienes la oportunidad cerca de volver a regalarle una victoria a tu afición. Eso sí, a partir del lunes el cambio es radical.

El Espanyol arrancará la semana con la visita del Racing de Ferrol. Los gallegos han demostrado esta jornada que pueden ganar a cualquiera después de su victoria contra el líder, el Zaragoza. Tres días después, el conjunto de Luis García visita Cartagena. Un desplazamiento que puede ser trampa. Los murcianos son colistas, pero acaban de cambiar de técnico.

El Espanyol volverá a jugar a domicilio, esta vez en La Cerámica contra el Villarreal B, donde se espera una enorme presencia de afición perica. Y por último, para cerrar estos trece días casi sin tiempo para nada, recibirán a un Valladolid que todavía no acaba de engancharse a la parte alta.