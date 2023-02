El Espanyol tiene la medida tomada al Mallorca en casa

El cuadro blanquiazul ha ganado al bermellón en once de los últimos quince precedentes disputados en territorio perico No obstante, el balance frente a su extécnico, Javier Aguirre, no es tan bueno: seis victorias, tres empates y diez derrotas

En los últimos tiempos los encuentros entre Espanyol y Mallorca han ido cargados de tensión, quizás por verse repetidamente las caras tanto en Segunda, como en Copa como en Primera y ser siempre rivales directos. Este sábado (14.00h) llega un nuevo asalto, con la buena noticia para los blanquiazules de que es en el ‘templo’.

La estadística manda, y dice que de los últimos quince enfrentamientos en territorio perico el Espanyol ha ganado once, por solo un triunfo bermellón. El precedente más reciente es el del curso pasado, con un 1-0 que decidió Raúl de Tomás. En los banquillos estaban Vicente Moreno y Luis García Plaza. No ha pasado ni un año desde entonces pero ninguno de los tres estará presente el sábado en el RCDE Stadium.

Sí lo estarán Diego Martínez y Javier Aguirre. El gallego sigue mirando a la enfermería para ver si puede contar ya con Joselu mientras que el ‘Vasco’ llega más tranquilo a la cita. Con 31 puntos el Mallorca es octavo y tiene gran parte del trabajo hecho para consumar la salvación.

Si las cifras ante el cuadro balear en casa son buenas, no lo son tanto los precedentes contra Aguirre. En 19 encuentros que el extécnico blanquiazul se ha medido contra el Espanyol, diez fueron victorias, tres se saldaron en tablas y seis en derrotas. Un viejo conocido que llega con piel de cordero.