El Alavés, otro pretendiente para Brian Oliván

El único lateral zurdo que tiene el Espanyol en la primera plantilla ha despertado el interés de varios equipos de la élite El defensa ha dejado en el aire su futuro como perico desde el stage blanquiazul en Marbella

Uno de los jugadores más destacados del Espanyol el pasado curso, el lateral zurdo Brian Oliván, interesa al Alavés. El técnico babazorro, Luis García Plaza, lo conoce bien de la etapa de ambos en el Mallorca, donde coincidieron dos campañas, antes de que el defensa recalara el pasado verano en el Espanyol con la carta de libertad bajo el brazo. El defensa fue el primer fichaje perico de la pasada campaña.

Oliván, con contrato con el club blanquiazul hasta 2025, tiene un buen cartel en Primera división y el Alavés no es el único que se ha interesado en él; anteriormente lo hicieron Osasuna, Cádiz y Mallorca.

Actualmente Brian Oliván es el único lateral izquierdo que tiene la primera plantilla del Espanyol, con lo que su marcha supondría un probema para Luis García. El canterano azulgrana, que se encuentra realizado la pretemporada con su equipo, dejó en el aire su futuro en una entrevista concedida hace unos días a ‘RAC 1’ desde el stage perico en Marbella.

“En el fútbol no puedes asegurar nada, porque no sabes lo que pasará mañana. Ahora mismo soy jugador del Espanyol, pero no sé qué pasará. No puedo asegurar nada”, dijo sobre su continuidad como jugador blanquiazul. Luis García Plaza piensa en Olivánpara que compita por un puesto con otro experico como Rubén Duarte.

César Montes también puede marcharse

El central azteca, que se reincorporará a los ntrenamientos del equipo en las próximas semanas después de proclamarse ganador de la Copa Oro con su selección, es otro de los jugadores que puede salir del Espanyol antes de que acabe el mercado estival.

Diversos medios mexicanos afirman que América y el club blanquiazul estarían en conversaciones para el traspaso del ‘Cachorro’, que llegó a la entidad espanyolista el pasado mercado invernal procedente de Monterrey. Montes tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, aunque difícilmente ningún club llegue a esa cantidad.