Estos son los requisitos para pedir la ayuda de 150 euros para completar la pensión

Hay más de 6 millones de españoles que reciben una pensión de jubilación. Todos quieren cobrar la pensión máxima de jubilación, pero está al alcance de unos pocos, debido a las condiciones requeridas.

Es por ello que muchos pensionistas quieren aumentar la cuantía de su pensión contributiva, y la Seguridad Social tiene una solución para los deseos de estos pensionistas en forma de complemento de hasta 150 euros mensuales. Estos son los requisitos para solicitarlo.

Revalorización de las pensiones en 2024

Las pensiones contributivas se han revalorizado en un 3,8% este 2024, mientras que las no contributivas aumentarán un 6,9%. Una bajada considerable respecto a los datos de 2023: un 8,5% para las contributivas y un 15% para las no contributivas. Esto se debe a un menor dato de inflación interanual registrado en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Entre las pensiones no contributivas, encontramos las de viudedad.

Además, desde este año, las pensiones mínimas de viudedad se equipararán progresivamente con las pensiones mínimas de jubilación. De esta manera, las pensiones mínimas de viudedad aumentarán entre 1.775 y 3.800 euros anuales en cuatro años. Este 2024, la cuantía pasará de los 906 euros a los 1.033 euros mensuales.

Quién puede pedir la ayuda de 150 euros

Aquellos pensionistas que tienen, al menos, dos hijos y que han abandonado el mercado laboral después del 4 de febrero de 2021 pueden solicitar este complemento a las pensiones contributivas de viudedad, jubilación e incapacidad permanente.

Los hombres y mujeres que reciben alguna pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad y han tenido más de un hijo, según indica la Seguridad Social. Esta partida complementa en estos porcentajes la pensión:

5%: beneficiarios con dos hijos.

10%: tres hijos.

15%: cuatro o más hijos.

Esto significa que una persona con tres hijos y una pensión de 1.500 euros podría recibir hasta 150 euros extra mensualmente.