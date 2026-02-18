Pérez de Vargas destruyó al campeón de Europa y llama a la puerta de los Hispanos

Sin prisas, Gonzalo Pérez de Vargas sigue adelante con su puesta a punto y acaba de realizar su mejor partido con el THW Kiel desde que el 15 de febrero de 2025 se rompiese el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con el Barça ante el Bidasoa Irun.

Ha tenido que pasar exactamente un año, el más complicado en la carrera deportiva del toledano, para que el pentacampeón de la Champions como azulgrana recupere su mejor nivel y vuelva a dejar patente que sigue teniendo un sitio en la portería de los Hispanos.

Gonzalo no pudo despedirse del Barça en la pista por esa amarga lesión que convirtió sus últimos meses en el Palau en un calvario de sesiones de fisioterapia mientras planificaba como podía su traslado a Kiel, la capital de Schleswig-Holstein de unos 250.000 habitantes.

"Me encuentro bien, poco a poco. Las sensaciones son buenas", comentaba Pérez de Vargas a SPORT en los días previos a su debut con los 'Zebras'. El 9 de noviembre, el canterano azulgrana se vistió de corto en la victoria ante el Bergischer (43-35) e hizo su primera parada.

Con el internacional alemán Andreas Wolff como titular, la recuperación de Gonzalo motivó que el joven Leon Nowottny acabase fichando por el Grosswaldstadt en el mercado invernal. Además, Jordi Ribera tuvo un gesto al incluirlo en la prelista para el Europeo.

Al final fueron el futuro azulgrana Sergey Hernández y Nacho Biosca, pero con actuaciones como la del domingo tendrá las puertas abiertas uno de los mejores porteros del Barça en lo que va de siglo, con permiso de David Barrufet, Danijel Saric y, por supuesto, Emil Nielsen.

Gonzalo fue una pesadilla para el vigente campeón de la Champions, el SC Magdeburg de Sergey Hernández. La 'bestia negra' del Barça en las últimas temporadas ganaba en los albores de la segunda parte por 10-14 en el Wunderino Arena, pero en los últimos 29 minutos se topó con el toledano.

Pérez de Vargas acabó con 14 paradas, un 32% de efectividad y complicó la vida a las estrellas del rival, como el islandés Omar Ingi Magnusson (5/9) o el fornido pivote Magnus Saugstrup (2/4). El caso es que el Kiel venció por 31-29 y endosó al Magdeburgo su primera derrota en la Bundesliga.

Los 'Zebras' pelearán por una Champions en la que la Bundesliga podría recibir un tercer billete. El Magdeburgo manda con 38 puntos, seguido con 34 y un partido más por el Füchse Berlin de otro mito blaugrana como Aitor Ariño. El Flensburg suma 33 y el Kiel es quinto con 32, empatado con el Lemgo.