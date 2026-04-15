Jordi Ribera convoca a cinco jugadores azulgranas para luchar por el billete al Mundial de 2027

La lista de los 18 convocados por el seleccionador de los Hispanos, Jordi Ribera, que viajarán a Buenos Aires para el "play-off" contra Israel por el billete clasificatorio para el Campeonato del Mundo de Alemania 2027, cuenta con el regreso de jugadores como Agustín Casado, el debut del pivote Artur Parera y hasta cinco jugadores del Barça (Petar Cikusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet, Dani Fernández y Antonio Bazán).

"Este Mundial es muy importante por ya hay en juego una plaza para los Juegos Olímpicos y también las clasificaciones para los preolímpicos. Son dos partidos que tenemos que encarar con la máxima exigencia, teniendo en cuenta que no vamos a poder jugar en casa", aseguró el técnico de Sarrià de Ter en un comunicado de la Real Federación Española de Balonmano.

La convocatoria contará con jugadores consolidados como Ian Tarrafeta o Álex Dujshebaev; pero también con el debut de Artur Parera con la selección, de 23 años y jugador del Bada Huesca; una incorporación a los Hispanos que, según Ribera, "puede ser una buena oportunidad, sobre todo en la faceta defensiva" y que puede "aportar mucho" en ese "proceso de crecimiento".

El combinado español viajará el 10 de mayo a Argentina para los encuentros que se celebrarán el 14 y el 16 de mayo contra Israel, un rival que Ribera explicó que está "compitiendo muy bien" y con "buena intensidad" contra Croacia pese a no "jugar en casa".

Lista de convocados

Portería: Sergey Hernández Ferrer, Gonzalo Pérez de Vargas Moreno y Álvaro Pérez Méndez

Central: Ian Tarrafeta Serrano

Lateral Derecho: Imanol Garciandia Alustiza, Álex Dujshebaev Dovichebaeva y Marcos Fis Ballester.

Lateral Izquierdo: Petar Cikusa Jelicic, Jan Gurri Aregay, Antonio Serradilla Cuenca y Agustín Casado Marcelo.

Extremo Derecho: Aleix Gómez Abelló y Kauldi Odriozola Yeregui.

Extremo Izquierdo: Ian Barrufet Torrebejano y Daniel Fernández Jiménez.

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Pivote: Abel Serdio Guntín, Artur Parera Ibáñez y Antonio Bazán Legasa.