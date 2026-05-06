Ortega, un seguro de vida al frente del Barça de balonmano: cinco de cinco en 'final four'

Carlos Ortega lo ha vuelto a hacer. En su quinta temporada en el banquillo, el exjugador del Dream Team clasificó al equipo para la quinta Final a Cuatro seguida. El malagueño llegó en el verano de 2021 en un momento muy difícil. El club anunció que Xavi Pascual no seguiría a escasas fechas de una Final Four en la que reinó en Colonia en una exhibición ante el Aalborg (36-23), sin público en el Lanxess Arena por el Covid.

Ortega ha hecho juegos malabares por la pérdida de grandes jugadores desde su llegada, como Luka Cindric, Melvyn Richardson y Gonzalo Pérez de Vargas. Además, Domen Makuc jugará el curso que viene en el Kiel, Emil Nielsen se irá al Veszprém y, en 2027, Dika Mem pondrá punto y final a más de una década en el Palau con destino al Füchse Berlin.

Los recortes y la apuesta por la cantera también han servido para crear un extremo izquierdo de presente y de futuro con Ian Barrufet y Dani Fernández. Además, la vuelta de Ludovic Fàbregas está resultando clave y este verano llegarán el meta internacional españolSergey Hernández y el islandés Janus Smarason. Y en 2027 lo hará Marcos Fis (Granollers).

Ortega debutó a lo grande en la temporada 2021-22, alzando la undécima Champions blaugrana en Colonia con victorias frente al Kiel en ‘semis’ (30-34) y el Kielce de Talant Dujshebaev en la final en los penaltis (32-32).

En la siguiente, el Barça perdió en semifinales ante el Magdeburgo en los penaltis (38-38) y logró la ‘duodécima’ en 2023 con un agónico 31-30 contra el Aalborg en la final. En el curso pasado, el cuadro alemán de Bennet Wiegert volvió a cruzarse de manera amarga en semifinales (30-31).

Con contrato tan solo hasta 2027, Carlos Ortega es el único con ocho Copas de europa (dos como técnico y seis a las órdenes de Valero Rivera en el Dream Team, uno de los mejores equipos de la historia del deporte mundial).

El Barça está a dos pasos de completar un ejercicio perfecto. Está en la Final a Cuatro de la Champions y en la Final a Ocho de la Copa del Rey. Y ya ha ganado el Mundial de Clubs, la Liga ASOBAL, la Copa de España, la Supercopa Ibérica y la Supercopa de Catalunya.