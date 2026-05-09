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BALONMANO

Seif Elderaa se quita sus miedos y lidera el '28 de 28' del Barça en Guadalajara

Los azulgranas brillaron tras el descanso (9-21) en un gran partido del egipcio, de Grau, de Carlsbogard y de Hallgrimsson

Seif Elderaa hizo uno de sus mejores partidos con el Barça

Seif Elderaa hizo uno de sus mejores partidos con el Barça / FCB

David Rubio

David Rubio

A medio gas y de menos a más, el Barça se impuso con autoridad en la pista del Sanicentro BM Guadalajara por 38-24 en su vigesimoctava victoria en la actual Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL y ya está a tan solo dos victorias de completar un torneo perfecto, antes de afrontar el asalto a la Final a Ocho de la Copa del Rey y a la Final a Cuatro de la Champions.

Sanicentro BM Guadalajara - Barça (balonmano, Liga ASOBAL), 09/05/2026

LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL

24
38
Alineaciones
SANICENTRO BM GUADALAJARA, 24
(15+9): Nico García (p., 1'-48', 17 paradas), Diego Vera (2), Marcos Dorado, Ahmed El Khouga (3), Gustavo Andrade (2), Fabio Chiuffa (2), Jose Luis Román -cinco inicial-, Jorge Blanco (p.s., 49'-60', 4 paradas), Joan Blanco (4), Manuel Falcón (1), Santi Simón (4, 1p.), Gonzalo Velasco (1), Juan Jódar, Martín Ganuza (3), José Alberto López Boyarizo (1) y Dani Calvo (1).
BARÇA, 38
(17+21): Viktor Hallgrimsson (p., 17 paradas), Seif Elderaa (6), Antonio Bazán (1), Dika Mem (5), Oriol San Felipe (4), Adrián Sola, Dani Fernández (2) -siete inicial-, Dani Fernández (2, 2p.), Oscar Grau (6), Jonathan Carldbogard (6), Ian Barrufet (5) y Djordje Cikusa (3).
ÁRBITROS
Makrem Ben Dahou y Rochdi Zoghlami (Túnez). Excluyeron dos minutos a los locales Manuel Falcón (14:45).Ahmed El Khouga (30:45, 39:01), Diego Vera (36:14) y Fabio Chiuffa (49:44).
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS
5-3, 7-7, 9-9, 11-12, 11-15, 15-17 (descanso), 16-19, 18-23, 19-27, 20-32, 22-37 y 38-24 (final).
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la 28ª y antepenúltima jornada de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL disputado en el Pabellón David Santamaría (Guadalajara).

Era un partido incómodo, menos de 72 horas después de la enorme fiesta que se vivió en la noche del pasado miércoles en el Palau con la exhibición ante el HBC Nantes (31-21) y la octava clasificación consecutiva para la Final a Cuatro de Colonia. Carlos Ortega dio libre a sus jugadores hasta el viernes y, un día después, tocaba partido liguero.

El técnico cumplió lo que dijo en rueda de prensa y dio descanso a muchas de sus piezas clave. No viajaron para medirse a un rival ya descendido el meta Emil Nielsen, ni tampoco Ludovic Fàbregas, Aleix Gómez, Domen Makuc, su compatriota Blaz Janc ni el lesionado Petar Cikusa, a quien se espera de vuelta para finales de mes.

Djordje Cikusa rindió a buen nivel en ataque y en defensa

Djordje Cikusa rindió a buen nivel en ataque y en defensa / FCB

No era difícil imaginar que la intensidad de los visitantes no sería la misma que en el citado duelo de Champions. Además, los de Juan Carlos Requena encararon el partido con toda la ilusión del mundo y plantaron mucha cara al campeón de las últimas 16 ediciones, sobre todo en la primera parte. Por cierto, sensacional el meta gijonés Nico García, quien acabó los primeros 30 minutos con 11 paradas (39%).

El conjunto alcarreño mandó durante los primeros 15 minutos, con mucha actividad en la primera línea defensiva y Nico García a un nivel extraordinario. Dos tantos seguidos de Carlsbogard dieron al Barça su primera ventaja (6-7, min. 9:13), los locales reaccionaron (9-8, min. 10:30) y ahí empezó a cambiar el partido.

La defensa azulgrana apretó y los canteranos Dani Fernández, Djordje Cikusa, Ian Barrufet y Oscar Grau posibilitaron un parcial de 0-4 (11-15, min. 25:21). Sin embargo, el duelo no terminó de romperse por otra racha de paradas de Nico García y por los tres tantos seguidos de Martín Ganuza (15-17 al descanso).

Un notable Oscar Grau se ganó más minutos

Un notable Oscar Grau se ganó más minutos / FCB

Pese a que el banquillo era muy reducido en cuanto a efectivos, ese paso adelante defensivo de los blaugranas y el cansancio de los locales propiciaron una segunda parte completamente diferente en la que se produjo una de las mejores noticias de los últimos tiempos: la actuación de Seif Elderaa. El central egipcio se pareció por fin al que maravillaba en el Limoges y anotó seis goles de siete lanzamientos.

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Santi Simón anotó el 17-21 y los azulgranas respondieron con un espectacular parcial de 2-9 para marcharse definitivamente, con buenos minutos de los jóvenes Oriol San Felipe y Oscar Grau, así como de un Hallgrimsson que acabó con 17 paradas y un 41% de efectividad. Al final, 24-38 y... lo siguiente será recibir al Bathco Torrelavega, que sigue porfiando por la segunda plaza.

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