El exentrenador de Marcos Fis: "Se puede decir que es un jugador del perfil Gidsel"

Como en todos los deportes, en el balonmano surgen 'niños prodigio' muy de vez en cuando y tan solo algunos de ellos acaban convirtiéndose en grandes estrellas, como sucedió con el francés Nikola Karabatic (ex del Barça), con el emblema barcelonista Enric Masip, otro exbarcelonista como el danés Mikkel Hansen o el noruego Sander Sagosen.

En esa lista se encontraban los blaugranas Ian Barrufet y Petar Cikusa, el también catalán Jan Gurri (Sporting CP) y actualmente el gran nombre propio es Marcos Fis. Hijo del emblemático hispanocubano Julio Fis, el joven jugador nacido en Ciudad Real cumple 19 años este miércoles y sigue confirmando todas las expectativas en el Fraikin Granollers, con el que firmó hasta 2027.

El lateral zurdo ya maravillaba en las selecciones españolas promesas y la pasada temporada se encumbró al liderar el ascenso a Liga ASOBAL del Caserío BM Ciudad Real, pese a disputar casi todo el curso con 17 años. El Barça tiene apuntado su nombre en la lista y podría ser el sustituto de Dika Mem en el verano de 2027, cuando el galo se marche al Füchse Berlin.

El pasado sábado, el Barça de Carlos Ortega derrotó a los castellano-manchegos (43-26) y SPORT charló sobre Marcos Fis con Santi Urdiales, su primer entrenador en el balonmano profesional. 17 veces internacional español y hermano del mediático Alberto Urdiales, el técnico llevó a los Hispanos Promesas a la conquista del EHF Euro Open 2023 con el lateral derecho en el equipo.

Marcos Fis y Santi Urdiales, en 2024 / CASERÍO BM CIUDAD REAL

"Lo conozco de Ciudad Real, desde infantil y cadete, que lo tenía yo en la selección promesas, y de la temporada pasada en Caserío. Me ha llamado mucha gente para preguntar por él y mi apuesta era que, si jugaba esta temporada, sería máximo goleador de la liga. No quedaré lejos. Está tercero sin lanzar siete metros y jugando 15 y 15 minutos, porque en el Granollers se reparten mucho los minutos", empezó. Fis lleva 123 goles, a dos de David Cadarso (Dicorpebal Logroño La Rioja) y muy lejos de los 176 del internacional español Gonzalo Pérez Arce. Eso sí, sin contar los penaltis Fis seguría en 123, Cadarso tendría 55 y el extremo ademarista, 96.

"Está en la pista como si no le importara el resultado. Que sí que le importa, pero da esa sensación. Su capacidad para torcer el cuerpo es increíble y eso dificulta mucho que lleguen las ayudas. Es un jugador diferente. Yo lo disfruté la temporada pasada. Lo veías y decías... es que le cuesta cero irse desde parado. Es especial y tiene todos los recursos", explicó el exjugador de Teka Cantabria, Portland San Antonio, Ademar y Ciudad Real.

Preguntado sobre una posible comparación con Petar Cikusa, Urdiales destacó que son "parecidos, porque llevan destacando mucho desde muy jóvenes. Petar tiene algo menos de lanzamiento de lejos y los defensores lo tiran mucho para atrás. Y claro, si te quedas atrás con Marcos, te lanza con un paso de parado. Además, tiene muy buena calidad de pase y todo eso hace que sea un jugador mucho más difícil de defender, porque si te quedas atrás, te tira; si le sales, te finta; y si le ayudas, te suelta al balón".

Marcos Fis está maravillando en su debut en la Liga ASOBAL / BM GRANOLLERS

Sí aceptó la dualidad con Aleix Gómez en cuanto al carácter. "Son jugadores a los que todo les sale natural y que casi no necesitan saberse la jugada. A veces le mandábamos las jugadas a Marcos y no se las sabía, pero le salía de manera natural lo que tenía que hacer. Es ese punto de que no le afecta la presión, que está jugando un partido como si estuviera jugando con los amigos"

"Con su calidad, si mantiene su nivel se puede decir que es un jugador del perfil Gidsel (Mathias, Füchse Berlin, el mejor jugador del mundo) por su capacidad de desequilibrio, por cómo juega el uno contra uno. Necesita ganar muchos kilos y mejorar el tema defensivo. Si quieres ser uno de los mejores, es muy importante defender y él tiene condiciones para ello", insiste el santanderino.

La pregunta del millón es si lo ve preparado para dar el salto al Barça. "¿Y por qué no? Él está capacitado. Le deseo es queelija bien y que siga como hasta ahora. Si sigue en Granollers, pues está en un grandísimo equipo. Tiene que ir a un sitio donde apuesten por él de verdad", concluyó el artífice del regreso a la elite del balonmano de una ciudad que vive para este deporte.