Ragna Debats gana la segunda etapa de la durísima Marathon des Sables

Ragna Debats (España-Holanda) y Mohamed El Morabity (Marruecos) se imponen en una segunda etapa marcada por un terreno que les ha obligado a crestear gran parte del recorrido de 31,7 km. Los españoles Paula Fernández-Ochoa y Albert Giné han logrado ser los mejores españoles con una 13ª posición en sus respectivas categorías.

La segunda etapa de la Marathon des Sables ha sido un verdadero desafío para los corredores, quienes se han enfrentado a un terreno muy variado durante una distancia de 31,7 km. La etapa incluyó dificultades entre crestas y dunas, oueds (lechos de ríos secos), y el imponente Djebel El Oftal, una duna sobre lecho de piedra de unos interminables 200 metros de desnivel positivo que representó uno de los mayores desafíos de la carrera. Después de bajar por la vertiente suroeste del Djebel en la que se ubicaba un torrente rocoso muy largo típico del desierto marroquí, los corredores tuvieron que adentrarse en una zona de dunas y planos con temperaturas que rondaron los 35º C. La combinación de terrenos y las condiciones meteorológicas extremas hicieron de esta etapa una verdadera prueba de fortaleza física y mental para los participantes.

La deportista holandesa Ragna Debats ha vuelto a imponer su ley en la segunda etapa de la Marathon des Sables, demostrando una vez más su impresionante resistencia y fuerza física. Debats, residente en Matadepera (Barcelona) y atleta de Merrell, lideró la clasificación femenina con una ventaja clara sobre sus competidoras durante toda la carrera.

Esta segunda etapa Ragna Debats tampoco tuvo rival. Mantuvo un ritmo impresionante y logró una victoria femenina contundente con un tiempo de 3:19:14. Ya son dos de dos etapas las victorias que acumula Ragna en su vuelta a la MDS tras alzarse con el título de la MDS en 2019. Comentaba tras llegar a la meta que creía haberse recuperado “muy bien así que estaba preparada para la etapa de hoy pero preocupada por si mi pierna iba a responder bien. Cuando empecé a correr, realmente me sentí bien y feliz porque no tenía molestias. Esta vez conseguí el liderazgo muy pronto porque me gusta correr sola. Mi idea ha sido ganar distancia y minutos paulatinamente. Esta etapa ha sido muy bonita y la he disfrutado mucho, mucha montaña que escalar y bajar, un terreno más técnico que el de ayer, parecido al de las Islas Canarias. Espero que pueda tener una buena recuperación y estar preparada para la 3ª etapa de este martes”.

En segundo lugar ha repetido Maryline Nakache, la atleta francesa hace todo lo posible para que no le sea tan fácil a Ragna la victoria final. Maryline seguirá persiguiendo el primer puesto a lo largo de esta competencia épica en la que en su segunda etapa ha logrado un tiempo de 3:36:36, más de 15 minutos por detrás de Ragna. Completando la clasificación femenina, también vuelve a repetir lugar Aziza El Amrany, la corredora marroquí que ha demostrado ser una competidora que lo tiene todo para subir al podio en esta competición con un tiempo de 3:55:55. Aziza sigue siendo la gran favorita para la prensa local aunque tiene ya ciertamente lejos a Ragna y Maryline. No obstante, faltan 175 km para cruzar la meta de las etapas cronometradas el día 28. Mucho trecho por delante.

Respecto a la clasificación masculina, los hermanos El Morabity han intercambiando lugares para esta segunda etapa en la que Mohamed el Morabity le ha recortado distancias en la general a su hermano con un tiempo de 2:29:05. Aún así, en el segundo puesto, Rachid El Morabity no le ha permitido demasiada ventaja ya que el nueve veces campeón de la MDS que persigue el deseo de conquistar la Marathon des Sables por 10ª vez, ha conseguido un tiempo de 2:29:38, únicamente 33 segundos más tarde que su hermano. Muy de cerca le ha seguido en un emocionante duelo Aziz Yachou, quien ha logrado un tiempo de 2:29:42, tan solo 4 segundos de diferencia con Rachid. Aziz lanza con su segunda etapa, un mensaje muy claro a los dos hermanos en el que deja claro que él también es gran favorito para ganar la competencia. Esta competición a tres, será muy emocionante durante el resto de etapas que aún nos quedan por disfrutar.

Paula Fernández-Ochoa, Albert Giné y el duatleta Javier Martín Morales, españoles destacados

La corredora española Paula Fernández-Ochoa ha logrado un excelente desempeño en la segunda etapa de la Maratón des Sables, finalizando en la posición 13 de la clasificación femenina con un tiempo de 5:07:59. Después de completar con éxito la primera etapa y llegar en el puesto 17, Paula ha demostrado una vez más su capacidad para enfrentar los desafíos del terreno variado de la carrera y su gran resistencia física. Paula, muy acostumbrada a correr en montaña, ha disfrutado de la zona de crestas y del desnivel acumulado este lunes 23. La madrileña residente en Barcelona e hija del gran oro olímpico Paquito Fernández Ochoa ha sabido dosificar su esfuerzo y mantener un buen ritmo para finalizar en una posición destacada en la clasificación femenina.

El corredor catalán Albert Giné ha tenido una excelente actuación en la segunda etapa de la Maratón des Sables, finalizando en la posición número 13 con un impresionante tiempo de 3:23:29. En la carrera Giné ha mantenido un ritmo constante y un gran esfuerzo en el variado terreno que se encontraba en el recorrido. Con este resultado, Giné se ha situado en una buena posición en la clasificación general de la carrera y sin duda es un gran candidato a seguir destacando en las próximas etapas.

El corredor madrileño Javier Martin Morales del equipo Los Castizos del Desierto, continuó con su esfuerzo en la segunda etapa de la Marathon des Sables, completándola en una respetable posición 40 con un tiempo de 4:12:57. A pesar de la intensidad del terreno y las altas temperaturas, Javier demostró una vez más su tenacidad y habilidad en la carrera, manteniendo un ritmo constante y firme.

La competición en autosuficiencia alimentaria más longeva y dura del mundo

La Marathon des Sables, una de las carreras de resistencia más duras del mundo, ha comenzado su 37ª edición con un desafío impresionante que incluye un total de seis etapas, cinco de ellas en pleno desierto del Sahara. Con una distancia total de 243 kilómetros, 1.180 participantes en 2023 y una duración de siete días, los corredores tendrán que enfrentarse a las condiciones extremas del desierto y llevar todo lo que necesiten consigo durante la carrera, incluyendo alimentos y suministros médicos.

La épica empezó el 23 de abril con la primera etapa centrada en la autosuficiencia alimentaria y una distancia de 36 km. Las siguientes etapas incluyen distancias de 31,7 km, 34,4 km y una etapa larga de dos días con una distancia total de 90 km. La carrera finalizará con una etapa de maratón de 42,2 km el 28 de abril, seguida de una etapa solidaria de 9 km el 29 de abril (aunque esta fuera ya de cronometraje). Esta carrera es una prueba de resistencia y determinación, que pone a prueba los límites físicos y mentales de los corredores, quienes se preparan durante meses para participar en ella y enfrentar el desafío de completar una carrera tan exigente.

Calendario de la MDS 2023

● 21/04: Recogida en Marruecos, traslado al primer vivac, descubrimiento del roadbook, instalación en las tiendas bereberes, paquete de comida y cena provistos por la organización, primera noche bajo tu tienda bereber.

● 22/04: Controles técnicos, administrativos y médicos, comida provista por la organización.

● 23/04: Comienza la autosuficiencia alimentaria, primera etapa. 36 km

● 24/04: Segunda etapa. 31,7 km

● 25/04: Tercera etapa. 34,4 km

● 26 y 27/04: Cuarta etapa (Etapa Larga) 90 km

● 28/04: Quinta etapa (Etapa Maratón 42,2 km), podios y entrega de premios

● 29/04: Sexta etapa (Etapa Solidaria 9 km), fin de la autosuficiencia alimentaria, traslado a OUARZAZATE.

● 30/04: OUARZAZATE, visita el centro Solidarité MDS

Información básica del MARATHON DES SABLES:

● 37ª edición

● Sahara marroquí, el recorrido es secreto hasta el día antes de la salida 1a etapa el 23 de abril

● Ultra trail en el desierto, en condiciones de autosuficiencia alimentaria (la organización solo suministra el agua)

● 6 etapas (un total de 7 días),aproximadamente 250 km en total

● La primera etapa después de los controles de seguridad empieza el 23 de abril y la última etapa, la solidaria ya fuera de carrera, es el 29 de abril

● Más de 500 personas en organización, 60 de los cuales son personal sanitario

● Participación 37ª edición 2023 supera los 1.180 inscritos

● Más de 25.000 participantes en este evento desde 1986

Información general de la prueba: www.marathondessables.com