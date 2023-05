Ragna Debats demuestra por qué la Marathon des Sables es mucho más que una competición de ultra resistencia

La corredora holandesa-española Ragna Debats terminó octava en la clasificación femenina de la MDS 2023 dando una lección de compromiso al acabar la etapa larga de 90 km y la última cronometrada de distancia maratón con una lesión muscular tras haber ganado con autoridad las tres primeras etapas. Después de Debats, la mejor española en esta 37ª edición de 2023 ha sido Paula Fernández-Ochoa con la posición 21ª con 43:34.06 y en hombres Naofal Barkiouch con la posición 28 y un tiempo de 31:03.56

La última etapa competitiva disputada el viernes 28 de abril fue un maratón exacto de 42,2 km, que llevó a los corredores que han sobrevivido por el wadi Outanouel hasta la zona de Kourci Dial Zaid, cerca de la entrada a las míticas dunas de Merzouga. Éstas se conocen también como Erg Chebbi y son el escenario el día 29 de la etapa 'Solidarité MDS', ya fuera de crono y de sólo 9 km de longitud. Esta etapa es obligatoria pero no tiene impacto en la clasificación.

La quinta y última etapa cronometrada de la 37ª edición de la Marathon des Sables del día 28 de abril fue una carrera de 42,2 kilómetros que se llevó a cabo en dirección noreste pasando por los wadis Outanouel y Ziz en los primeros kilómetros para pasar después por las zonas de dunas Znaigui y acabar en un llano infinito con las citadas dunas de Erg Chebbi en el horizonte.

Los 771 corredores supervivientes que tomaron la salida en esta última etapa cronometrada, de los 1.185 que salieron en el primer día, tuvieron que enfrentarse a una consecución de terrenos arenosos y zonas de terreno llano muy corredor soportando temperaturas que superaron los 40ºC. El corredor marroquí Mohamed El Morabity se proclamó ganador de la edición 2023 de la MDS venciendo también en la última etapa y la francesa Maryline Nakache hizo lo propio en categoría femenina.

Ragna Debats y las lecciones del desierto

La atleta hispano-holandesa de Merrell Ragna Debats logró la 4ª posición en la 5ª y última etapa maratón de la MDS tras los problemas físicos que le obligaron a caminar durante 70 km en la etapa larga de 90 km el día anterior. La holandesa afincada en Matadepera (Barcelona) se ha rehecho finalizando en una cuarta posición en la quinta etapa, con un tiempo de 5:08:04. Aun sabiendo que se le escaparía cualquier posibilidad de revalidar un título que obtuvo de manera brillante en la MDS 2019, Debats quiso terminar la última etapa cronometrada con valentía y dando una lección de deportividad y humildad propia de una campeona fuera de serie. Gracias al esfuerzo que ha hecho en esta etapa maratón, ha logrado finalizar la 8ª en categoría femenina con un tiempo de 36:57:53.

Al finalizar su experiencia en la 37ª edición de la Marathon des Sables 2023, Debats se sinceró aún en la zona de meta comentando que había sido “una MDS muy diferente a lo esperado. Me ha aportado muchísimo, lo he vivido muy diferente a 2019 cuando gané, las primeras etapas fueron muy difíciles para mí porque buscaba rendimiento aunque en realidad mi cuerpo no me ayudaba. En la cuarta etapa mi físico me dijo que era suficiente y tras empezar a caminar pude vivir el MDS desde el otro lado, gente que sufre caminando y luchando…Fue muy muy duro, casi no podía ni caminar. Sufrimos mucho con Albert (Giné) que estuvo siempre a mi lado. Ha sido algo que me ha marcado y me marcará siempre. Esta mañana no tenía claro si llegaría a la meta porque me venía a la cabeza mi salud. Después de hablar con los responsables españoles de la MDS, tuvo claro que quería llegar a meta llegaría. Una vez tomada la decisión, ya solo quedaba darlo todo, no quería caminar, solo correr hasta la meta. Estoy muy contenta de haberlo hecho, aunque haya ido a un trote muy lento, disfrutando del paisaje a pesar del dolor.” Albert Giné, amigo y compañero de equipo de Ragna, también explicaba: “Los campeones no solo se visten de resultados, ella es una campeona y en momentos como el de ayer en el que andamos 70km, cuando ella no podía andar más, se tiró en las dunas, entre los puntos de control (CP) me encontré solo, sin nada, con Ragna en el suelo… una situación muy difícil de aceptar, ¡Hasta me puse nervioso!. Pero solo los campeones como ella, lo sacan adelante, únicamente pensaba en llegar al CP. Ayer no tenía nada claro que hoy Ragna haría una maratón sin andar, lo ha hecho todo corriendo. Siento mucha admiración por ella, y siempre tendrá un espacio en mi vida. Ningún resultado puede ser tan bonito como el disfrutar de una experiencia tan vital al lado de Ragna”.

Maryline Nakache gana la 5ª etapa y se proclama por primera vez campeona de la MDS

Tras una larga y dura Marathon des Sables marcada por el dominio de Ragna Debats hasta la etapa larga de 90 km donde rompió, la corredora francesa Maryline Nakache siempre tuvo un gran rendimiento siendo 2a en todas las etapas e imponiéndose en la distancia maratón. Tras salir victoriosa de esta 5ª etapa, Maryline sube al podio y levanta su medalla de oro sablera en lo que es su primera victoria en el Marathon des Sables.

Tras la segura desaparición de Ragna del podio en la general, Aziza El Amrany, Maryline Nakache y Tomomi Bitoh han luchado y competido hasta el último momento de la 37ª edición de la Marathon des Sables. En esta última etapa maratoniana, la francesa Maryline Nakache ha logrado ser la más rápida con un tiempo de 4:18:04 que la ha llevado a lo más alto. En el segundo lugar ha destacado la corredora japonesa Tomomi Bitoh consiguiendo un gran tiempo de 4:33:37. En tercer lugar, completando el podio de esta 5ª etapa, la marroquí Aziza El Amrany ha seguido demostrando el gran nivel que tiene siendo 3ª con un tiempo de 4:36:33.

Respecto a la clasificación femenina de la 37ª edición de la MDS la francesa Nakache ha llegado a lo más alto convirtiéndose en la ganadora con cierta diferencia con un tiempo total de 27:02:17. En segundo lugar, con una magnífica actuación en el conjunto global de las etapas nunca saliendo del podio, la marroquí Aziza El Amrany ha logrado obtener la medalla de plata con un tiempo de 27:53:37, tan solo un poco más de 50 minutos de diferencia con la ganadora. Ya con la medalla de bronce en el cuello, Tomomi Bitoh se ha hecho con el tercer lugar con un tiempo de 29:39:51.

Mohamed El Morabity lidera la etapa maratón y se proclama campeón de la 37ª edición de la MDS

El corredor marroquí Mohamed El Morabity logra al fin destronar a su hermano Rachid y se alza a lo más alto del podio tras una Marathon des Sables dura por el calor y por el terreno tan heterogéneo por el que han corrido los participantes. Exceptuando la primera etapa en la que quedó por detrás de su hermano en segunda posición, Mohamed ha liderado y dominado todas las etapas independientemente de su dureza y dificultad. Es la primera victoria para el hermano pequeño y puede sentar un precedente que amenace el ansiado objetivo de Rachid de conseguir igualar a su compatriota Lahcen Ahansal y levantar su décima medalla de campeón de la Marathon des Sables. Veremos que sucede en la 38ª edición que sin duda será una competencia excelente.

El ganador Mohamed El Morabity se colocó en primera posición de la etapa maratón, con un tiempo de 3:18:34, seguido muy de cerca, como de costumbre, por Aziz Yachou, quien logró un tiempo de 3:23:37, a poco más de 5 minutos de diferencia. Tras la sanción de la competición, Rachid El Morabity cumplió sus amenazas y abandonó el vivac del Marathon des Sables así como la carrera y las opciones de conseguir su décima victoria. El ruso Vasilii Korytkin con un tiempo de 3:35:54 ha logrado la 3ª posición.

Tras los resultados de la etapa 5 y la penalización a Rachid, su hermano Mohamed El Morabity ha logrado ascender a lo más alto del podio colocándose la medalla y consiguiendo así su primera victoria en la competición con un increíble tiempo de 19:19:54. Por detrás, con una magnífica actuación, le ha perseguido constantemente Aziz Yachou quien se ha quedado a menos de 10 minutos de diferencia con el campeón con un tiempo final de 19:29:09. Seguro que volveremos a ver más de una espectacular batalla deportiva entre ellos en las futuras ediciones de la MDS en la que seguirán compitiendo para llevarse el codiciado oro. El francés Mathieu Blanchard ha sido el corredor que, con un tiempo de 21:21:27, se ha subido al tercer puesto de la clasificación y se ha llevado la medalla de bronce.

Paula Fernández-Ochoa y Naofal Barkiouch, los mejores españoles de esta edición

Pese a las dificultades con las que se ha topado a nivel físico, Paula Fernández-Ochoa ha conseguido ser la corredora española mejor posicionada en la clasificación general con un tiempo de 43:34:06 en la impresionante 21ª posición. Respecto a la 5ª y última etapa de esta edición de la Marathon des Sables, Paula ha logrado, a pesar de las heridas en los pies y del inclemente sol africano, mantener un buen ritmo. Ha finalizado la etapa ocupando la posición número 23 en la clasificación femenina con un tiempo de 6:28:05.

En la 37ª edición de la Marathon des Sables, Naofal Barkiouch ha sido el corredor español más destacado con una excelente actuación. Con un tiempo de 4:33:18 en la etapa maratón, ha conseguido una merecidísima 23ª posición masculina. Con este logro, Naofal ha terminado siendo el español con mejor posición en la tabla ubicado en el 28º con un tiempo acumulado de 31:03:56.

La sexta etapa, que ya no se va a cronometrar, será la etapa solidaria de 9km, donde finaliza la autosuficiencia alimentaria y se hará el traslado a Ouarzazate.

La competición en autosuficiencia alimentaria más longeva y dura del mundo

La Marathon des Sables, una de las carreras de resistencia más duras del mundo, ha comenzado su 37ª edición con un desafío impresionante que incluye un total de seis etapas, cinco de ellas en pleno desierto del Sahara. Con una distancia total de 243 kilómetros, 1.180 participantes en 2023 y una duración de siete días, los corredores tendrán que enfrentarse a las condiciones extremas del desierto y llevar todo lo que necesiten consigo durante la carrera, incluyendo alimentos y suministros médicos.

La épica empezó el 23 de abril con la primera etapa centrada en la autosuficiencia alimentaria y una distancia de 36 km. Las siguientes etapas incluyen distancias de 31,7 km, 34,4 km y una etapa larga de dos días con una distancia total de 90 km. La carrera finalizará con una etapa de maratón de 42,2 km el 28 de abril, seguida de una etapa solidaria de 9 km el 29 de abril (aunque está fuera ya de cronometraje). Esta carrera es una prueba de resistencia y determinación, que pone a prueba los límites físicos y mentales de los corredores, quienes se preparan durante meses para participar en ella y enfrentar el desafío de completar una carrera tan exigente.