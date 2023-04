La etapa reina de 90 km en el desierto del Sahara destrona a Ragna Debats de la Marathon des Sables

Ragna Debats (España-Holanda), que había vencido en las 3 primeras etapas, ha sucumbido debido a problemas físicos hasta la 10ª posición posición femenina tras la etapa larga que se ha desarrollado entre los días 26 y 27 de abril en el Sahara marroquí. Los primeros españoles tras la etapa reina en la clasificación son con la posición 25ª Paula Fernández-Ochoa con 37:06.01 y en la 31ª masculina Naofal Barkiouch Marraha con 26:30.38. Destacar la penalización a Rachid El Morabity y a Aziz Yachou que ha permitido a Mohamed El Morabity alzarse con el liderato provisional

La cuarta etapa de la Marathon des Sables, desarrollada entre los días 26 y 27 de abril, ha impuesto la dura ley del desierto. En los 90 km de recorrido y hasta 45º C el millar de participantes que quedan en carrera vivieron paso tras paso el sentido más profundo de esta experiencia: la autosuperación.

Entre ellos la hispano-holandesa Ragna Debats que debido a problemas físicos perdió el liderato ya en el kilómetro 20 y, aún viendo que se le escapaba totalmente ésta MDS que había dominado a placer las 3 primeras etapas, decidió acabar caminando 70 km más. ¿Qué necesidad tenía una campeona del mundo de ese esfuerzo inutil en términos de podio? Ninguna que se pueda entender si no se concibe Sables como algo que supera en mucho lo que es la competición, hasta extremos lindan con lo místico.

En esta etapa, los corredores han tenido que enfrentarse durante muchas horas a un terreno muy variado, con una carrera de retorno al noroeste hacia la zona de las dunas de Merzouga, pasando nuevamente por el Jebel El Oftal de bajada, un tramo espectacular alrededor del km 30. El trazado también presentaba muchos oueds (ríos secos) y largos kilómetros de dunas entre el km 45 y el 70, lo que lo hacía aún más desafiante. Con un desnivel importante por ser un evento en el desierto, los participantes se han visto obligados a luchar contra la dureza de la carrera y las altas temperaturas, que rozaron los 45º C. Ha sido larga y complicada, donde el tiempo de corte era a las 19:00 hora local, momento en el que se cumplieron las 36 horas permitidas para terminar la etapa.

Ragna Debats, la humildad de una “finisher”

La corredora holandesa Ragna Debats ha tenido un muy mal día en la cuarta etapa de la Marathon des Sables. La holandesa afincada en Matadepera (Barcelona) ha sufrido problemas físicos en un gemelo en el transcurso de la carrera que le han hecho finalizar en la posición 42 de la etapa, con un tiempo de 21:34:19. Aún sabiendo que se le escaparía cualquier posibilidad de revalidar un título que obtuvo de manera brillante en la MDS 2019, Debats caminó desde el km 20 juntamente con Albert Giné durante los largos 70 km restantes hasta una meta en la que llegó muy emocionada.

Tras pasar por el arco de meta la deportista de Merrell manifestó que había sido “una experiencia totalmente diferente a las anteriores porque hasta ahora siempre había ido en cabeza. Cuando empecé fui honesta conmigo misma y me dije que iba a ser muy complicado. Mi cuerpo se rompió completamente así que tuve que rendirme y supe que no era competitiva. En ese momento solo pensé que quería acabar la etapa y la carrera si podía, incluso de cualquier manera, así que con Albert empezamos a caminar. Ví la carrera desde el otro lado, he visto muy de cerca cómo la gente sufre, como siguen luchando, puramente con el solo objetivo de llegar. Además, ¡Es la primera vez que duermo durante una carrera! Ha sido muy, muy duro”. Comentaba Ragna emocionada y aunque triste por una victoria que se le ha escapado aunque a cambio de toda una lección de humildad “finisher”.

Por otro lado, sus perseguidoras Aziza El Amrany y Maryline Nakache aprovecharon la desaparición de Ragna de la escena competitiva ascendido al primer y segundo puesto, respectivamente, de la etapa larga con unos tiempos en los 90 km de 11:44.39 El Amrany y de 11:50.04 Nakache. La japonesa Tomomi Bitoh sube al tercer podio tanto en la etapa como en la general, con un tiempo de 12:43:03 en esta etapa larga.

Además, en la clasificación general, són también líderes con unos tiempos respectivos de 22:44:13 para Maryline Nakache que se postula como favorita a ganar la durísima competencia, 23:17:04 para Aziza El Amrany que persigue muy de cerca a Maryline con tan solo 00:32:51 minutos de diferencia. A este podio general, se le suma la japonesa Bitoh con un tiempo total de 25:06:14.

Cambio en el podio general por la penalización a Rachid El Morabity y Aziz Yachou

Para garantizar la equidad deportiva entre todos los participantes, el reglamento de la carrera es estricto: obviamente, cualquier ayuda externa está prohibida y sujeta a penalización. Se realizan controles regulares de bolsas para verificar que no se hayan proporcionado alimentos a los competidores. Sin embargo, ayer, los controles entre la élite desafortunadamente dieron resultados positivos: los marroquís Rachid El Morabity y Aziz El Akad recibieron cada uno una penalización de tres horas. Esto cambia obviamente la clasificación general: Mohamed El Morabity es el líder con 16:01.20 por delante de Aziz Yachou con 3 minutos y 17 segundos de ventaja; Mathieu Blanchard (FRA) completa el podio provisional, 1 hora y 40 minutos detrás de Aziz. ¡La etapa del maratón será decisiva para ese codiciado oro en la MDS!!

Mohamed El Morabity se colocó en primera posición de la etapa, con un tiempo de 8:14:39, seguido muy de cerca por Aziz Yachou, quien logró un tiempo de 8:14:45, a tan solo 6 segundos de diferencia. Rachid El Morabity, por su parte, ha obtenido un tiempo de 8:14:58, que, sumando la penalización de 3 horas, se queda en 11:14:58.

Paula Fernández-Ochoa y Naofal Barkiouch Marraha, españoles destacados

La corredora española Paula Fernández-Ochoa que está sufriendo sobremanera debido a ampollas en los pies ha demostrado una vez más su gran capacidad y consistencia en la cuarta etapa de la Marathon des Sables. Finalizó la etapa en la posición 36 con un tiempo de 21:14.46, manteniéndose en el top 25 femenino de la competición. A pesar de las heridas en los pies y de enfrentarse a los demoledores 90 km bajo el inclemente sol africano, Paula logró mantener un buen ritmo. Actualmente, ocupa la posición número 25 en la clasificación general femenina de la Marathon des Sables, con un tiempo acumulado de 37:06:01.

En la cuarta etapa de la Marathon des Sables, el español Naofal Barkiouch Marraha ha sido el corredor español más destacado con una excelente actuación. Con un tiempo de 13:30:51, ha conseguido una merecidísima 26ª posición masculina en esta etapa larga.. Con este logro, Naofal se ubica en la posición número 32 de la clasificación general masculina de la MDS con un tiempo acumulado de 26:30:38. Una actuación impresionante de este corredor español, que ha sabido enfrentar los desafíos de la carrera con tenacidad y fuerza, superando la distancia y el terreno variado y complejo de la etapa larga.

La quinta etapa y última cronometrada será la del maratón de 42 km hasta las dunas de Merzouga donde, tras superar las altísimas dunas de esta región, se sabran los vencedores de esta 37ª edición de la MDS.

La competición en autosuficiencia alimentaria más longeva y dura del mundo

La Marathon des Sables, una de las carreras de resistencia más duras del mundo, ha comenzado su 37ª edición con un desafío impresionante que incluye un total de seis etapas, cinco de ellas en pleno desierto del Sahara. Con una distancia total de 243 kilómetros, 1.180 participantes en 2023 y una duración de siete días, los corredores tendrán que enfrentarse a las condiciones extremas del desierto y llevar todo lo que necesiten consigo durante la carrera, incluyendo alimentos y suministros médicos.

La épica empezó el 23 de abril con la primera etapa centrada en la autosuficiencia alimentaria y una distancia de 36 km. Las siguientes etapas incluyen distancias de 31,7 km, 34,4 km y una etapa larga de dos días con una distancia total de 90 km. La carrera finalizará con una etapa de maratón de 42,2 km el 28 de abril, seguida de una etapa solidaria de 9 km el 29 de abril (aunque está fuera ya de cronometraje). Esta carrera es una prueba de resistencia y determinación, que pone a prueba los límites físicos y mentales de los corredores, quienes se preparan durante meses para participar en ella y enfrentar el desafío de completar una carrera tan exigente.

Calendario de la MDS 2023 21/04: Recogida en Marruecos, traslado al

Recogida en Marruecos, traslado al primer vivac, descubrimiento del roadbook, instalación en las tiendas

bereberes, paquete de comida y cena provistos por la organización, primera

noche bajo tu tienda bereber.

22/04: Controles técnicos,

Controles técnicos, administrativos y médicos, comida provista por la organización.

23/04: Comienza la autosuficiencia

Comienza la autosuficiencia alimentaria, primera etapa. 36 km

24/04: Segunda etapa. 31,7 km

Segunda etapa. 31,7 km 25/04: Tercera etapa. 34,4 km

Tercera etapa. 34,4 km 26 y 27/04: Cuarta etapa

Cuarta etapa (Etapa Larga) 90 km

28/04: Quinta etapa (Etapa Maratón 42,2

Quinta etapa (Etapa Maratón 42,2 km), podios y entrega de premios

29/04: Sexta etapa (Etapa Solidaria 9

Sexta etapa (Etapa Solidaria 9 km), fin de la autosuficiencia alimentaria, traslado a OUARZAZATE.

30/04: OUARZAZATE, visita el centro

OUARZAZATE, visita el centro Solidarité MDS

Información básica del MARATHON DES SABLES:

37ª

edición

Sahara

marroquí, el recorrido es secreto hasta el día antes de la salida 1a etapa

el 23 de abril

Ultra

trail en el desierto, en condiciones de autosuficiencia alimentaria (la

organización solo suministra el agua)

6

etapas (un total de 7 días),aproximadamente 250 km en total

La

primera etapa después de los controles de seguridad empieza el 23 de abril

y la última etapa, la solidaria ya fuera de carrera, es el 29 de abril

Más

de 500 personas en organización, 60 de los cuales son personal sanitario

Participación

37ª edición 2023 supera los 1.180 inscritos

Más

de 25.000 participantes en este evento desde 1986

Información general de la prueba:www.marathondessables.com