La atleta Ragna Debats no tiene rival y vuelve a imponer su ley en la tercera etapa de la Marathon des Sables

Ragna Debats (España-Holanda) y Mohamed El Morabity (Marruecos) repiten victoria en una tercera etapa y se postulan como principales favoritos a ganar la MDS. Albert Giné y Paula Fernández-Ochoa siguen acaparando miradas y se colocan en la 15ª posición en la clasificación general masculina y femenina respectivamente.

La tercera etapa de la Marathon Des Sables se ha llevado a cabo el 25 de abril, con una distancia recorrida de 34,4 km en un terreno desértico típico de Marruecos, compuesto zonas de dunas, planicies interminables y algunas crestas rosas arena. Todo ello con temperaturas que han superado la barrera de los 40º C, lo que ha hecho de esta etapa un verdadero desafío para los participantes en un evento que ya ha superado los 100 abandonos.

Cabe destacar que esta etapa es previa a la etapa larga, que tendrá una duración de hasta 30 h para los más lentos en un recorrido de 90 km, lo que sin duda exigirá a los corredores una gran resistencia y capacidad de adaptación al desierto tanto por el día como por la noche.

Ragna Debats sigue ganando etapas

Ragna Debats, la corredora afincada en Matadepera (Barcelona), ha vuelto a mostrar su dominio en la Marathon des Sables al conseguir la primera posición en la tercera etapa de la competición por tercera vez consecutiva. Su impresionante rendimiento y su excepcional habilidad en terrenos duros y variados le han permitido superar a todas sus competidoras y consolidarse como líder indiscutible de la competición. La corredora residente en España ha demostrado una vez más su increíble capacidad para enfrentarse a unas condiciones cada vez más exigentes y salir victoriosa. Con la etapa larga de dos días y 90km que se avecina, todo el mundo está atento a ver si Ragna será capaz de mantener su posición de liderazgo y asegurarse el título de la Marathon des Sables 2023 antes de la etapa maratón de 42 km del día 28 de abril.

En la tercera etapa de la Marathon des Sables, Debats, ha vuelto a demostrar su impresionante forma física y habilidad en la carrera. Durante la competición, Ragna no tuvo rival y se destacó claramente del resto de corredoras. Su tiempo final de 3:29:36 fue 11 minutos más rápido que el de su perseguidora más cercana, la francesa Maryline Nakache. Con esta victoria, Ragna ha conseguido su tercera victoria de etapa consecutiva en la competición, consolidándose como la principal candidata al título de este año. La atleta de Merrell destacaba: “¡Que sufrimiento! Hoy me ha ayudado mucho pensar en mi família y sobretodo Albert (Giné), que ha estado muy cerca toda la etapa, hoy un poco más de dolor, más sufrimiento, la primera parte era muy corredora y se ha puesto primera la marroquí Aziza, luego en la segunda parte que era más de montaña la he adelantado y he ido tirando y controlando. Ha sido muy dura y con mucho calor.”

Más tarde, mientras descansaba ha analizado la etapa de hoy: “Ayer hubo muchos abandonos y creo que por eso hemos salido una hora antes. Aún así ha hecho un calor brutal, me ha parecido mucho más que en 2019 cuando estuve aquí, hasta durmiendo siento calor y sudo siempre. La etapa dura pero muy bonita, iba segunda hasta el CP1 y luego empezó la parte más de montaña, más ondulada y con vistas preciosas, además había arena blanda que nos encanta. Lo he disfrutado y sufrido al máximo por el calor, el peso que todavía llevamos encima en la mochila. He llegado a la meta primera otra vez y ahora toca recuperar al máximo para mañana. Tengo que decir que me ha ayudado mucho Albert (Giné), hemos ido toda la carrera juntos, hemos hecho equipo y es el primer día que llegamos juntos a meta, me ha hecho muchísima ilusión, ¡Albert cada día va a más! Y mañana es la de 90km, más km que otros años, a ver como tengo las piernas.”

En la tercera etapa de la Marathon des Sables, Maryline Nakache ha vuelto a quedar en segunda posición, consolidándose como la principal rival de Ragna Debats. La atleta francesa ha luchado duro por acortar distancias con la holandesa, pero no ha logrado superarla en esta ocasión, obteniendo un tiempo de 3:41:04. Nakache es consciente de que la victoria final no será fácil de conseguir, pero no se da por vencida y seguirá persiguiendo a Debats a lo largo de las próximas etapas, en las que intentará recortar la diferencia de tiempo que la separa de la primera posición. La marroquí Aziza El Amrany ha continuado su lucha por el podio y ha obtenido un tiempo de 3:42:36, muy cerca del segundo puesto ocupado por Maryline Nakache. Aunque ya está a cierta distancia con respecto a Ragna Debats, Aziza aún tiene la oportunidad de luchar por un puesto en el podio. Quedan 141 km por delante y cualquier cosa puede pasar en una competición tan exigente y dura como la Marathon Des Sables.

En la clasificación general femenina tras finalizar esta tercera etapa, tenemos a Ragna Debats como líder ciertamente alejada de su perseguidora con un tiempo de 10:15:30. Por detrás le sigue Maryline Nakache que no piensa regalarle nada a Debats con un gran tiempo de 10:54:09. Completando el hasta ahora podio en las tres etapas la marroquí Aziza El Amrany con un tiempo de 11:32:25.

En cuanto a la clasificación masculina, los hermanos El Morabity siguen con su lucha por el primer puesto en esta tercera etapa. Mohamed el Morabity se ha acercado en la clasificación general a su hermano al conseguir un tiempo de 2:30:05. Sin embargo, Rachid El Morabity, nueve veces campeón de la MDS y en busca de su décimo título, no le ha permitido tomar demasiada ventaja, logrando un tiempo de 2:33:46, tan solo 3 minutos y 41 segundos más tarde que su hermano. En un emocionante duelo, Aziz Yachou ha seguido muy de cerca a los hermanos, obteniendo un tiempo de 2:33:49, a tan solo 3 segundos de diferencia con Rachid. Aziz no se aleja de los hermanos Morabity y especialmente de Rachid, al cual solo le ha permitido una ventaja de tiempo total de 7 segundos en las dos últimas etapas. Un gran duelo el que se está viviendo esta 37ª edición de la MDS.

En la clasificación general masculina tras la tercera etapa tenemos una gran batalla muy competida y ajustada con los hermanos El Morabity dominando en las primeras posiciones y con Aziz Yachou siguiéndoles muy pero que muy de cerca. El increible tiempo de Mohamed El Morabity con 7:46:41, su hermano Rachid con 7:49:39 y en tercer lugar Aziz Yachou con 7:50:47.

Paula Fernández-Ochoa y Albert Giné españoles destacados

En la tercera etapa de la Marathon des Sables, Paula Fernández-Ochoa. La corredora española ha logrado finalizar en la posición 22 de la clasificación femenina con un tiempo de 5:38:18, manteniéndose en el top 25 de la competición. A pesar de que no ha podido mejorar su posición respecto a la segunda etapa, Paula ha demostrado una vez más su consistencia y capacidad para enfrentar los desafíos de la carrera. La competición aún no ha llegado a su fin, y Paula tiene aún muchas oportunidades para continuar mostrando su gran nivel en la Marathon des Sables. La hija del olímpico Paquito Fernández-Ochoa se encuentra en la posición número 15 de la clasificación general femenina de la Marathon des Sables, con un tiempo acumulado de 15:51.15. Paula ha logrado mantener un ritmo constante y ha sabido enfrentar los desafíos de cada etapa, incluyendo las llagas en los pies que empiezan a pasarle factura.

El corredor catalán Albert Giné ha vuelto a demostrar su gran nivel en la tercera etapa de la Marathon des Sables. Giné ha logrado completar los 34,4 km de la carrera en un tiempo de 3:29:36, lo que le ha permitido mantener su posición en la clasificación general masculina. Giné ha sabido enfrentar con valentía y determinación el terreno arenoso y las altas temperaturas a lo largo del recorrido, lo que demuestra su gran capacidad para adaptarse a las diferentes condiciones de la carrera. Respecto a la clasificación general masculina, Giné se sitúa en una meritoria 15ª posición con un tiempo total de 10:46:12. Al llegar a meta acompañado y abrazándose emocionado de Ragna Debats, Albert comentaba: “Hemos ido juntos, los dos puntos de control nos han ayudado mucho a recobrar fuerzas y ahora al final entrando a la meta juntos de la mano ha sido muy especial para mí, es algo normalmente imposible así que tengo que aprovechar mi momento ya que para mí es un orgullo entrar con Ragna”.

Durante el transcurso de la tercera etapa de la MDS, el corredor español Javier Martín (Los Castizos) tuvo algunas complicaciones que le hicieron caer hasta la posición 161. A pesar de esto, Javier no se rindió y logró completar la etapa con un tiempo de 5:38:18. Javier sigue manteniendo un lugar muy meritorio en la posición 53. Para él, esto todavía no ha acabado y sin duda seguirá dando lo mejor de sí en las próximas etapas.

Los corredores españoles Cayetano Redondo (Los Castizos) y Naofal Barkiouch Marraha han realizado una impresionante actuación en la tercera etapa de la MDS. Barkiouch ha conseguido finalizar en la posición número 27 con un tiempo de 3:54:47, mientras que Redondo ha logrado finalizar en la posición número 28 con un tiempo de 3:56:19. Los españoles han demostrado su gran capacidad física y mental para enfrentar los desafíos del terreno variado y las duras condiciones climáticas de la carrera. Sin duda, este gran desempeño les sitúa en una buena posición en la clasificación general y son dos grandes candidatos a seguir destacando en las próximas etapas de la competición.

La competición en autosuficiencia alimentaria más longeva y dura del mundo

La Marathon des Sables, una de las carreras de resistencia más duras del mundo, ha comenzado su 37ª edición con un desafío impresionante que incluye un total de seis etapas, cinco de ellas en pleno desierto del Sahara. Con una distancia total de 243 kilómetros, 1.180 participantes en 2023 y una duración de siete días, los corredores tendrán que enfrentarse a las condiciones extremas del desierto y llevar todo lo que necesiten consigo durante la carrera, incluyendo alimentos y suministros médicos.

La épica empezó el 23 de abril con la primera etapa centrada en la autosuficiencia alimentaria y una distancia de 36 km. Las siguientes etapas incluyen distancias de 31,7 km, 34,4 km y una etapa larga de dos días con una distancia total de 90 km. La carrera finalizará con una etapa de maratón de 42,2 km el 28 de abril, seguida de una etapa solidaria de 9 km el 29 de abril (aunque está fuera ya de cronometraje). Esta carrera es una prueba de resistencia y determinación, que pone a prueba los límites físicos y mentales de los corredores, quienes se preparan durante meses para participar en ella y enfrentar el desafío de completar una carrera tan exigente.

Calendario de la MDS 2023

● 21/04: Recogida en Marruecos, traslado al primer vivac, descubrimiento del roadbook, instalación en las tiendas bereberes, paquete de comida y cena provistos por la organización, primera noche bajo tu tienda bereber.

● 22/04: Controles técnicos, administrativos y médicos, comida provista por la organización.

● 23/04: Comienza la autosuficiencia alimentaria, primera etapa. 36 km

● 24/04: Segunda etapa. 31,7 km

● 25/04: Tercera etapa. 34,4 km

● 26 y 27/04: Cuarta etapa (Etapa Larga) 90 km

● 28/04: Quinta etapa (Etapa Maratón 42,2 km), podios y entrega de premios

● 29/04: Sexta etapa (Etapa Solidaria 9 km), fin de la autosuficiencia alimentaria, traslado a OUARZAZATE.

● 30/04: OUARZAZATE, visita el centro Solidarité MDS

Información básica del MARATHON DES SABLES:

● 37ª edición

● Sahara marroquí, el recorrido es secreto hasta el día antes de la salida 1a etapa el 23 de abril

● Ultra trail en el desierto, en condiciones de autosuficiencia alimentaria (la organización solo suministra el agua)

● 6 etapas (un total de 7 días),aproximadamente 250 km en total

● La primera etapa después de los controles de seguridad empieza el 23 de abril y la última etapa, la solidaria ya fuera de carrera, es el 29 de abril

● Más de 500 personas en organización, 60 de los cuales son personal sanitario

● Participación 37ª edición 2023 supera los 1.180 inscritos

● Más de 25.000 participantes en este evento desde 1986

