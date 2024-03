Las películas favoritas para ganar el Oscar 2024

Los Oscars 2024 casi están aquí, y, con ellos, las tradicionales porras entre amigos para intentar adivinar qué trabajos se llevarán los premios que cada año entrega la Academia de Hollywood. Si quieres alzarte con el honor de ser el que más acierte, no te pierdas este repaso a las favoritas para cada categoría.

Esta 96ª edición de los Premios Oscar se celebrará, como viene siendo tradición desde 2002, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, aunque este año la organización ha decidido llevar a cabo una modificación con respecto a lo que sucedió en los últimos años: la gala empezará a medianoche (hora española) del domingo 10 de marzo al lunes 11 en vez de a la 1:00, como venía siendo habitual. Esta medida se ha tomado para acercar todo lo posible la ceremonia al horario 'prime time' y mejorar los datos de audiencia, que no habían sido demasiado buenos. No obstante, esta tendencia se revertió parcialmente en 2023... aunque buena parte de la razón puede ser el morbo de buena parte de los espectadores, deseosos de ver qué ocurría después de la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock en la edición anterior.

Precisamente para recuperar un tono más afín al que prefiere la Academia, el papel de presentador vuelve a ser para Jimmy Kimmel. El humorista será el maestro de ceremonias por cuarta vez y conducirá un 'show' que incluirá 'gags', números musicales, discursos y mucho, mucho cine.

Las favoritas al Oscar

En esta edición 2024, un buen consejo a la hora de hacer la porra es "ante la duda, 'Oppenheimer'". La cinta de Nolan es la gran candidata a salir como triunfadora del año, acumulando hasta 13 nominaciones y con buenas perspectivas de hacerse con varias estatuillas. Hay un total de 23 categorías que reciben premio este año, con cinco nominaciones a cada una de ellas excepto a la de Mejor Película, que tiene diez candidaturas. Este es el listado completo, y las favoritas para cada apartado están marcadas en negrita.

Oscar a la Mejor Película 2024

'American Fiction'

'Anatomía de una caída'

'Barbie'

'Los que se quedan'

'Los asesinos de la luna'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Vidas pasadas'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'

No hay quien le haga sombra a 'Oppenheimer'. Aunque 'Pobres criaturas' y 'Anatomía de una caída' cuentan con opciones, lo cierto es que el paso de la cinta de Nolan ha sido rotundamente abrumador en la temporada de premios previa a los Oscar, con sonoros triunfos en los Globos de Oro, los BAFTA o los Critics' Choice Awards. Parece una apuesta segura.

Oscar a la Mejor Dirección 2024

Justine Triet, por 'Anatomía de una caída'

Martin Scorsese, por 'Los asesinos de la luna'

Yorgos Lanthimos, por 'Pobres criaturas'

Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'

Jonathan Glazer, por 'La zona de interés'

Si Triet ganara sería la quinta mujer que lo consigue, y si el premiado fuera Scorsese se convertiría en el cineasta más veterano en ganar la estatuilla. Sin embargo, esto son solo posibilidades, ya que parece bastante claro que Christopher Nolan se llevará el galardón por 'Oppenheimer'.

Oscar a Mejor Actriz Protagonista 2024

Lily Gladstone, por 'Los asesinos de la luna'

Carey Mulligan, por 'Maestro'

Sandra Hüller, por 'Anatomía de una caída'

Annette Bening, por 'Nyad'

Emma Stone, por 'Pobres criaturas'

Las apuestas dan una ligera ventaja a Emma Stone, pero este es uno de los galardones en disputa, ya que Lily Gladstone ha visto premiado su trabajo en 'Los asesinos de la luna' con el Globo de Oro a Mejor Actriz en un Drama y el premio del Sindicato de Actores a Mejor Actriz. La Sociedad Internacional de Cinéfilos se lo dio a Sandra Hüller y Stone ganó el de la Crítica Cinematográfica.

Oscar a Mejor Actor Protagonista 2024

Bradley Cooper, por 'Maestro'

Colman Domingo, por 'Rustin'

Paul Giamatti, por 'Los que se quedan'

Cillian Murphy, por 'Oppenheimer'

Jeffrey Wright, por 'American Fiction'

Lo contrario sucede en la categoría masculina. Aunque Giammati y Cooper son opciones sólidas, lo cierto es que parece bastante cantado que el irlandés Cillian Murphy recibirá su primera estatuilla por su labor en 'Oppenheimer'.

Oscar a Mejor Actriz de Reparto 2024

Emily Blunt, por 'Oppenheimer'

Da’Vine Joy Randolph, por 'Los que se quedan'

Danielle Brooks, por 'El color púrpura'

Jodie Foster, por 'Nyad'

America Ferrera, por 'Barbie'

Otra categoría sin suspense. Da'Vine Joy Randolph verá premiado su trabajo en 'Los que se quedan' con casi toda seguridad.

Oscar a Mejor Actor de Reparto 2024

Sterling K. Brown, por 'American Fiction'

Robert De Niro, por 'Los asesinos de la luna'

Robert Downey Jr., por 'Oppenheimer'

Ryan Gosling, por 'Barbie'

Mark Ruffalo, por 'Pobres criaturas'

Tampoco en el apartado masculino parece haber demasiadas dudas. A pesar de que los papeles de De Niro, Ryan Gosling y Ruffalo son competidores de mucho nivel, la ola de 'Oppenheimer' debería bastar para que Robert Downey Jr. se alce con el galardón.

Oscar a Mejor Guion Original 2024

Arthur Harari y Justine Triet, por 'Anatomía de una caída'

David Hemingson, por 'Los que se quedan'

Samy Burch, por 'Secretos de un escándalo'

Celine Song, por 'Vidas pasadas'

Josh Singer y Bradley Cooper, por 'Maestro'

En una categoría bastante disputada, 'Anatomía de una caída' tiene un cuerpo de ventaja sobre sus perseguidores, como ilustra el hecho de que se llevara el Globo de Oro.

Oscar a Mejor Guion Adaptado 2024

Cord Jefferson, por 'American Fiction'

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por 'Barbie'

Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'

Tony McNamara, por 'Pobres criaturas'

Jonathan Glazer, por 'La zona de interés'

Aunque 'American Fiction', 'Oppenheimer' y 'Pobres criaturas' cuenta con opciones, parece muy probable que la Academia aproveche esta categoría para 'pedir perdón' a Greta Gerwig por no haberla incluido entre los candidatos a Mejor Dirección, así que las apuestas favorecen a 'Barbie'.

Oscar al Mejor Diseño de Producción 2024

'Barbie'

'Los asesinos de la luna'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

La cinta de la muñeca Barbie tiene todas las de ganar en este apartado.

Oscar a la Mejor Película Internacional 2024

Reino Unido, 'La zona de interés'

Japón, 'Perfect Days'

España, 'La sociedad de la nieve'

Italia, 'Yo capitán'

Alemania, 'Sala de profesores'

A pesar de que 'La sociedad de la nieve' cuenta con opciones, que Bayona ganara la estatuilla sería una sorpresa. La favorita a llevarse este Oscar es la película británica 'La zona de interés'.

Oscar al Mejor Montaje 2024

‘Anatomía de una caída’

‘Los que se quedan’

‘Los asesinos de la luna’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

La cinta de Nolan no solo cuenta con una dirección notable e interpretaciones muy sólidas, sino que también destaca en varias de las categorías técnicas, siendo el montaje una de ellas. Máxima favorita para ganar el galardón.

Oscar a la Mejor Fotografía 2024

'El Conde'

'Los asesinos de la luna'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Mismo razonamiento que en la categoría de Mejor Montaje, el trabajo de 'Oppenheimer' no se ha visto limitado a las categorías consideradas 'grandes', sino que es una labor muy completa y la Academia podría otorgarle varias estatuillas en ese sentido, incluida la de Mejor Fotografía.

Oscar a la Mejor Película de Animación 2024

'El chico y la garza'

'Elemental'

'Nimona'

'Robot Dreams'

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

La vuelta de Miyazaki deja prácticamente sin opciones de Oscar a Pablo Berger y sus sueños robóticos. Si 'El chico y la garza' tiene algún rival, es 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', pero parece improbable que Studio Ghibli deje escapar la estatuilla.

Oscar a Mejor Diseño de Vestuario 2024

'Barbie'

'Los asesinos de la luna'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

La película de Greta Gerwig es la máxima favorita a llevarse el premio de vestuario. No es de extrañar, basándose en una muñeca a la que llevamos vistiendo con todo tipo de ropa desde hace más de 60 años.

Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería 2024

‘Golda’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

‘La sociedad de la nieve’

De nuevo la película de Bayona es la alternativa a la favorita. Parece que 'Maestro', que acumula siete nominaciones, podría llevarse su único galardón en esta categoría.

Oscar a Mejor Sonido 2024

'Oppenheimer' (Christopher Nolan)

'Maestro' (Bradley Cooper)

'La zona de interés' (Jonathan Glazer)

'The Creator' (Gareth Edwards)

'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' (Christopher McQuarrie)

Otra categoría en la que funciona la máxima de "ante la duda, 'Oppenheimer'". La película de Nolan aspira a destronar a 'Ben-Hur' y 'Titanic' como las cintas más ganadoras de la historia, con once estatuillas cada una.

Oscar a la Mejor Película Documental 2024

'Bobi Wine: The People’s President' (Moses Bwayo, Christopher Sharp)

'La memoria infinita' (La memoria infinita)

'Four Daughters' (Kaouther Ben Hania)

'To Kill a Tiger' (Nisha Pahuja)

'20 días en Mariúpol' (Mstyslav Chernov)

Aunque 'La memoria infinita' es la principal candidata a llevarse el premio, no hay que descartar '20 días en Mariúpol', empujada por la creciente relevancia que está recuperando la guerra de Ucrania en las últimas semanas.

Oscar a Mejor Banda Sonora 2024

Laura Karpman por 'American Fiction'

John Williams por 'Indiana Jones y el dial del destino'

Robbie Robertson por 'Los asesinos de la luna'

Ludwig Göransson por 'Oppenheimer'

Jerskin Fendrix por 'Pobres criaturas'

Aunque sería maravilloso ver a John Williams subirse otra vez a recoger un Oscar (sería su sexta estatuilla en la friolera de 53 nominaciones), las predicciones oscilan entre 'Oppenheimer' y 'Pobres criaturas'.

Oscar a la Mejor Canción Original 2024

"It Never Went Away” de 'American Symphony'

“I’m Just Ken” de 'Barbie'

"The Fire Inside" de 'Flamin' Hot: La historia de los Cheetos picantes'

“What Was I Made For?” de 'Barbie'

“Wahzhazhe (A Song For My People)” de 'Los asesinos de la luna'

Está bastante claro que 'Barbie' se llevará el premio a Mejor Canción Original. Sin embargo, la duda está en si lo conseguirán Billie Eilish con 'What Was I Made For?' o Mark Ronson y Andrew Wyatt con 'I'm just Ken'. Que Ryan Gosling vaya a interpretar esta última en directo durante la ceremonia le da una mínima ventaja en las predicciones.

Oscar a los Mejores Efectos Especiales 2024

'The Creator' (Gareth Edwards)

'Godzilla Minus One' (Takashi Yamazaki)

'Guardianes de la galaxia Vol. 3' (James Gunn)

'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' (Christopher McQuarrie)

'Napoleón' (Ridley Scott)

¿Qué sería de las películas de kaijus sin unos efectos especiales a la altura? Aunque 'The Creator' conserva opciones de estatuilla, lo cierto es que parece que 'Godzilla Minus One' cuenta con ventaja en la carerra hacia el Oscar.

Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción 2024

'The After'

'Invincible'

'Knight of Fortune'

'Red, White and Blue'

'The Wonderful Story of Henry Sugar'

Tiene pinta de que Wes Anderson será el que se lleve este premio. Es difícil no considerar favorito a un trabajo basado en un libro de Roahl Dahl y con Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes y Ben Kingsley en el reparto.

Oscar al Mejor Cortometraje Documental 2024

‘The ABCs of Book Banning’

‘The Barber of little rock’

‘Island in Between’

‘The Last Repair Shop’

‘Nai Nai & Wai Po’

Es cierto que 'The Last Repair Shop' cuenta con serias opciones de estatuilla, pero la historia sobre la censura a determinados libros en las escuelas parece tener la mano ganadora en esta partida.

Oscar al Mejor Cortometraje Animado 2024

'Letter to a Pig'

'Ninety-Five Senses'

'Our Uniform'

'Pachyderme'

'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'

'Letter to a Pig' es la favorita a ganar esta estatuilla, aunque el precioso arte de 'Ninety-Five Senses' podría dar la sorpresa.

Una vez rellenadas las porras, tan solo queda sentarse la medianoche del domingo al lunes delante de Movistar+, única cadena que emite la ceremonia en España, para ver si las apuestas estaban en lo cierto o si la 96ª edición de los Oscar es la noche de las sorpresas. Recuerda que puedes seguir con nosotros la noche de los Premios Oscar 2024, con todas las novedades, premiados, anécdotas, galerías de imágenes de la alfombra roja y la gala, vídeos y todo lo que pase en el Dolby Theatre de Los Ángeles.