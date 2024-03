Zendaya, Ariana Grande, Elsa Pataky... las mejor y peor vestidas en los Premios Oscar 2024

Casi tan importante como triunfar sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles es acertar en la alfombra roja. A las actrices no les sirve ser demasiado conservadoras, pero arriesgar de más también puede resultar un fracaso. Aunque no hay códigos de vestimentas establecidos, sí existen unas cuantas reglas no escritas que es importante seguir.

En las ceremonias de entrega de los Premios Oscar se han visto vestidos memorables, dignos de pasar a la historia. El espectacular Dior con el que Jennifer Lawrence recogió la estatuilla en 2013 (y el que le hizo tropezar y caer al subir al estrado), el original dos piezas de Zendaya en 2022, el Chanel de Sarah Jessica Parker en 2010... Todas aspiran a entrar en ese deseado olimpo.

Las mejor vestidas de los Oscar 2024

La gran protagonista de la noche, Emma Stone, que se llevó a casa el premio a la mejor interpretación femenina, estuvo a la altura de las circunstancias. También con su estilismo. Su espectacular Louis Vuitton de color verde agua con escote palabra de honor y una favorecedora cola acaparó todas las miradas. También cuando se descosió justo antes de subir al escenario.

Emma Stone ganó el Oscar a mejor actriz este 2024. / EFE

Las peor vestidas de los Oscar 2024

En el lado contrario están aquellas que no convencieron a todos. Aunque los gustos son totalmente personales, algunas elecciones desentonaron con el glamur que se derrochó el domingo más que nunca en Hollywood.