Bolívar y River Plate mantienen el pleno de puntos

Bolívar mantuvo su marcha perfecta en la Copa Libertadores al vencer por 2-1 al Flamengo brasileño en la altitud de La Paz, un triunfo que tuvo acento brasileño por los goles 'celestes' de Francisco Chico da Costa y Bruno Sávio. Da Costa abrió el marcador con un gol tempranero en el minuto 2 y Sávio sentenció en el 62, mientras que el uruguayo Matías Viña puso la igualdad temporal para el Fla en el minuto 5 del partido correspondiente a la tercera jornada del grupo E. El equipo boliviano ratificó el liderato del grupo al sumar 9 unidades, mientras que los brasileños quedaron segundos con 4, a la espera de lo que ocurra este jueves en el encuentro entre el Palestino de Chile, que va último sin puntos, y Millonarios de Colombia, tercero con una unidad.

La Academia paceña metió presión desde el inicio, lo que se reflejó en la apertura del marcador mediante una jugada combinada entre la dupla atacante de Sávio y Chico da Costa para que el segundo anotara de cabeza.

No hubo tiempo para el festejo, ya que tres minutos después, un error defensivo de los locales permitió a Flamengo avanzar hacia el arco custodiado por el guardameta Carlos Lampe, quien había logrado antes frenar una llegada de la visita. Sin embargo, en esta ocasión, Viña lo dejó atrás, al igual que a un zaguero boliviano, e igualó la cuenta.

El argentino Patricio 'Patito' Rodríguez estuvo muy activo y tuvo al menos dos intentos claros con los que no logró vulnerar a su compatriota Agustín Rossi, en el arco del Mengao. Por su parte, Da Costa complicó más de una vez al portero Rossi, aunque perdió la oportunidad de marcar el segundo cuando un disparo suyo en el minuto 41 salió por un costado.

Como ocurrió en el primer tiempo, el plantel del argentino Flavio Robatto quiso marcar el ritmo nuevamente en la segunda mitad, con un juego veloz que buscaba desemparejar el marcador, mientras que los dirigidos por Tite parecían satisfechos con el empate y se tomaron las cosas con calma. En el minuto 50, el árbitro venezolano Alexis Herrera anuló un gol a Sávio por una falta al anotar.

El segundo gol del Bolívar nació en los pies de 'Patito' Rodríguez, quien en un desborde por la izquierda y conexión con Saucedo permitieron a Sávio desquitarse del gol anulado y marcar en el minuto 62. El Fla reaccionó casi de inmediato y trató de repetir lo ocurrido en el primer tiempo, pero en dos ocasiones Lampe frenó primero a Bruno Henrique y luego al recién ingresado Lorran.

Lampe estuvo más requerido tras la anotación de Sávio y su equipo, sobre todo en la zaga, pareció un tanto descontrolado ante la presión de los visitantes. Después del arreón visitante, un Bolívar más enfocado retomó el control del encuentro, que le permitió lograr su tercera victoria seguida.

Los de Robatto visitarán a Millonarios y el plantel de Tite a Palestino en la cuarta jornada.

River logra un puntaje perfecto

River Plate se impuso al Libertad de Paraguay con goles de Pablo Solari y Franco Mastantuono, quedó invicto y allanó la carrera de su clasificación a octavos de final tras un cotejo por la tercera fecha del grupo H en el que los paraguayos quedaron terceros del grupo. De esta forma, River logró tres triunfos, un puntaje perfecto para liderar la llave, y dejó al cuadro guaraní con menos esperanzas y en la tercera posición con tres puntos.

En el inicio del partido en el Defensores del Chaco de Asunción, Libertad, que se plantó en su terreno para frenar cualquier iniciativa de los argentinos, perdía a momentos la pelota y le costaba definir frente a un River incisivo en el ataque. El equipo que comanda el argentino Martín Demichelis, con potencia en la ofensiva puso nervioso en varias ocasiones a Rodrigo Morínigo, como cuando Claudio Echeverri recibió el servicio de Marcelo Herrera, y pegó un bombazo directo al arco.

El cuadro Millonario casi celebra su primera victoria con el gol anotado por Miguel Borja, que el árbitro brasileño Raphael Claus anuló por estar en posición adelantada. Pero River cosechó su primera alegría del cotejo cuando Rodrigo Oliari elevó un pase exacto a Pablo Solari en el minuto 34, quien se barrió con el balón hasta meterlo con fuerza exacta en el arco paraguayo.

El partido empezó a igualarse, el Gumarelo no se dejó amedrentar y buscó espacios en el contraataque. Un tiro de esquina cobrado por Lucas Sanabria aterrizó en la zona de peligro rival y, sin obstáculo de la defensa, Matías Espinoza dio un salto impecable y con un golpe de cabeza regaló el gol del empate al local en el minuto 40.

El segundo tiempo, Libertad salió a mostrar autoridad, empezó a dominar el ataque, mientras que River dejó ver su desacelerada. Aunque el juego fue dinámico, River bajó el pulso y no conseguía armar una jugada efectiva que le permitiera estirar su ventaja.

La entrada de Franco Mastantuono en reemplazo de Claudio Echeverri le cambió la suerte a los argentinos, quien en el minuto 80 lanzó el balón de derecha directo al arco contrario tras burlar a toda la defensa. Los dirigidos por Ariel Galeano quedaron sorprendidos, se desordenaron por el marcador adverso y aunque se esforzaron, no les alcanzó para superar a los líderes del grupo.

Con este resultado, el uruguayo Nacional de Montevideo, que más temprano superó 2-1 al venezolano Deportivo Táchira, ascendió a la segunda posición, con seis puntos acumulados. Por su parte, el Carrusel Aurinegro se hundió en el fondo de la clasificación, sin puntos ni victorias. En la cuarta jornada, River Plate se medirá el 7 de mayo con Nacional de Uruguay, y el mismo día Libertad se enfrentará al Deportivo Táchira de Venezuela.

Palmeiras sale líder de la casa del Independiente del Valle

Luis Guilherme se transformó este miércoles en el héroe del Palmeiras al convertir el gol que significó el triunfo por 2-3 de su equipo en su visita al Independiente del Valle por la tercera fecha del grupo F. Guilherme anotó con un disparo desde gran distancia que hizo una comba perfecta para que el balón ingresara por el costado derecho del portero Moisés Ramírez, en la última acción del partido (95). El Independiente del Valle se adelantó con goles de Kendry Páez, a los 12 minutos, y de Michael Hoyos, a los 38, pero Palmeiras descontó a través de Endrick, al minuto 45+2, y Lázaro Vinícius marcó el empate a los 81 minutos. Si bien el cuadro del Valle fue el gran dominador del primer tiempo y gran parte del segundo, desperdició varias ocasiones con remates fallidos de sus atacantes, mientras que Palmeiras las que generó las concretó para mantenerse en el primer puesto del grupo, con 7 puntos.

Páez alardeó todo su talento para romper el arco rival, después de tejer una acción con Anthony Landázuri y el argentino Cristian Zabala, remató con la pierna izquierda y el balón se metió por el costado derecho del portero Weverton.

La pelota volvió a salir impulsada por el gran talento de Páez hacia Hoyos que anotó el segundo tanto con un giro preciso de su cabeza para cambiar la trayectoria del balón e introducirlo por el otro costado de donde esperaba Weverton.

Palmeiras salió del encierro y desde el costado izquierdo Joaquín Piquerez lanzó un centro entre el defensa Richard Schunke y el portero Moisés Ramírez que se tardó un tanto en salir; llegó preciso Endrick para cabecear en medio de los dos y descontar.

Apenas comenzó el segundo tiempo, Mateo Carabajal se perdió el tercer gol para el Independiente del Valle, su remate con golpe de cabeza se escapó por sobre el travesaño, tras un tiro de esquina de Páez.

Lázaro Vinícuis, que había reemplazado a Endrick, recibió un pase entre líneas de José Manuel López y con un remate rasante envió el balón al arco ecuatoriano por entre las piernas del portero Ramírez.

El Independiente incrementó sus ataques, generó posibilidades para convertir el tercero, pero la ansiedad y la falta de puntería de sus atacantes nublaron las opciones.

Cuando parecía que el empate era el resultado final, Guilherme sacó un remate con mucha potencia y colocación desde unos 32 metros, que dejó parado al portero local, en la última jugada del partido.

Huachipato no pasa del empate ante The Strongest

Con un empate sin goles ante el boliviano The Strongest, Huachipato conservó este miércoles el liderato, con una mínima diferencia, dentro del grupo C, que plantea una lucha encarnada por el avance a los octavos de final. Es un escenario ajustado en la tabla con Huachipato de primero con cinco puntos, perseguido por The Strongest y Estudiantes de La Plata con cuatro unidades y en la parte baja de la tabla el brasileño Gremio con tres, luego de su triunfo sobre el cuadro argentino en esta tercera fecha. El resultado fue una mejor recompensa para el conjunto boliviano, cuyo arco fue bombardeado infructuosamente por el equipo acerero que repartió 16 tiros totales sin poder vulnerar la muralla defensiva que plantó la visita, en el campo del estadio CAP Acero en Talcahuano.

Al igual que en el primer tiempo, los dirigidos por el argentino Javier Sanguinetti fueron los amplios dominadores del juego amenazando con romper el marcador ante la pasividad de los atigrados, que utilizaron mayormente el contragolpe como táctica para hacer daño. El recién ingresado Sebastián Sáez fue el encargado de comandar la artillería del cuadro chileno en el segundo tiempo, pero tampoco tuvo fortuna ni precisión. El delantero argentino de 39 años tuvo un cabezazo a los pocos minutos de entrar y luego otras dos opciones con remates desviados. El portero boliviano Guillermo Viscarra vio la pelota sobrevolar en su área con disparos de todos los tenores y no tuvo problema con aquellos en los que debió intervenir para preservar el cero.

El desgaste de los locales, con el pasar del tiempo, permitió que The Strongest tuviera más opciones para buscar un triunfo de oro en su visita y lo intentó con remates de Joel Amoroso y Carlos Roca.

Huachipato fracasó también en la primera mitad en su objetivo de romper el cero en el marcador, a pesar de su claro dominio del juego, y sus intenciones de buscar el arco rival desde los primeros minutos con un remate de Julián Brea. Con mucha intensidad y velocidad por ambas bandas, el equipo negriazul se volcó sobre el cuadro atigrado que pasó más tiempo metido en su área pero que supo sostener la presión ejercida por los locales para no permitir el gol. Un total de ocho tiros sobre la portería aurinegra realizaron los acereros entre remates y cabezazos de Cris Martínez, Felipe Loyola, Imanol González, Maximiliano Rodríguez y Brea, pero uno por uno salió desviados o fueron bloqueados.

Aplicados en defensa, The Strongest apenas tuvo una oportunidad en 45 minutos en un contragolpe que el central Adrián Jusino terminó con un disparó frente al arco que envió por encima del travesaño. La peor noticia para el cuadro boliviano fue la salida de Jaime Arrascaita lesionado, apenas en el minuto 12 del duelo, por un golpe que recibió al caer en el campo tras la disputa de una pelota.

Luiz Henrique revive al Botafogo

Con una delicatessen de gol de Luiz Henrique, el Botafogo brasileño derrotó este miércoles, por 3-1, al Universitario peruano en la tercera jornada del grupo D y se metió de lleno en la lucha por un cupo en los octavos de final. El exjugador del Real Betis fue el mejor en el Nilton Santos de Río de Janeiro, junto con el centrocampista Eduardo, autor de un doblete.

Luiz Henrique dio una clase de desborde y marcó el tanto de la tranquilidad en el minuto 57, con un regate de portada de periódico al guardameta para contribuir en la primera victoria al conjunto carioca después de dos duras derrotas. Diez minutos antes, Eduardo había derribado la muralla para un Botafogo al que le costó más de la cuenta superar la ordenada defensa del equipo de Lima. El centrompista repitió en el tiempo de descuento, cuando Oliveras también anotó el gol del honor para Universitario.

El grupo D queda ahora complemente abierto. El líder es el Junior de Barranquilla, con cinco puntos, uno más que LDU de Quito y Universitario, y dos más que Botafogo, que ha resucitado a tiempo.

Los dirigidos por el portugués Artur Jorge tuvieron muchas dificultades para crear fútbol en la primera mitad. El duelo a vida o muerte se les complicó desde el inicio. En el minuto 8, el goleador del equipo, Tiquinho Soares, se echaba al césped y pedía el cambio. Décimo jugador del Botafogo con una lesión muscular en lo que va de año. Una epidemia. Eduardo, un mediapunta con olfato de delantero, entró en su lugar, aunque el gran potencial ofensivo estaba en la banda derecha. Por ahí desfiló con soltura Luiz Henrique, el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño. Lo mejor de Universitario pasó por las botas de Edison Flores, que por poco anota un golazo desde fuera del área.

Botafogo encontró finalmente la luz al final del túnel en una internada de Júnior Santos en el arranque del segundo tiempo. El atacante entró en el área y pasó cruzado para Eduardo, que solo tuvo que empujar el balón.

Con el alivio de estar por delante en el marcador, el cuadro albinegro se sacudió la presión y amplió distancias con la maravilla de Luiz Henrique. Gregore inició la jugada con un robo en defensa y conectó con Savarino, que dejó solo al ex del Betis. El camisa 7, con toda la tranquilidad, jaló el balón como con un hilo, dribló a Britos y fusiló a placer.

Universitario buscó lo imposible elevando sus marcas, pero para entonces Botafogo estaba lleno de confianza y sentenció por medio de Eduardo en el 93. Un minuto después fue el turno del peruano Christopher Olivares para poner el broche al encuentro.

Nacional vence a Táchira

El uruguayo Nacional de Montevideo derrotó este miércoles por 2-1 al venezolano Deportivo Táchira, con goles anotados por Álex Castro y Jeremía Recoba, en un encuentro de la tercera fecha del grupo H. De esta forma, el conjunto Tricolor sumó tres puntos de oro pensando en clasificarse a los octavos de final del torneo continental más importante a nivel de clubes y hundió al conjunto venezolano en el último lugar de la zona sin puntos todavía.

Los dirigidos por Álvaro Recoba dominaron desde el comienzo y temprano le dieron dos golpes a un rival al que le costó acomodarse en el campo. Apenas corrían 14 minutos cuando Mauricio Pereyra ejecutó un tiro de esquina que el paraguayo Antonio Galeano desvió y Álex Castro empujó al fondo de la portería. El argentino extendió así su buen momento de cara a la portería rival, teniendo en cuenta que el fin de semana había marcado un doblete en la victoria de su equipo por el Torneo Apertura local.

Y en un abrir y cerrar de ojos el Nacional encontró el segundo tanto de la noche en el Gran Parque Central. El portero Jesús Camargo le ahogó el grito a Galeano en un mano a mano, pero Jeremía Recoba capturó el rebote y marcó a los 21 minutos el segundo para alegría de los fanáticos, así como también de su padre y actual entrenador.

Todo hacía indicar que el Nacional seguiría de largo, pero para nada fue así. A los 30 minutos, un potente cabezazo de Haibrany Ruiz Díaz tras un saque de esquina de Maurice Cova puso nuevamente en partido a un Deportivo Táchira que desde ese momento se adueñó del balón y complicó a la defensa del Nacional.

En la segunda parte, los equipos cambiaron ataque por ataque y las jugadas de peligro no faltan a la cita. Un potente disparo de Galeano acercó a un Nacional que estuvo cerca de estirar su ventaja con un cabezazo del central Franco Romero y con otro de Ruben Bentancourt. Del otro lado, el portero Luis Mejía y el centrocampista Felipe Cairus le ganaron los duelos a Jean Castillo y a Yanniel Hernández e impidió el empate del Táchira en dos oportunidades muy claras.

Sin tiempo para más, el Nacional ganó y llegó a seis puntos, los mismos que tiene River Plate y tres más de los que acumula Libertad, equipos que este miércoles se enfrentarán en Asunción. Mientras tanto, el Deportivo Táchira quedó en el último lugar de la zona tras sufrir tres derrotas.