El Villarreal no da opción a la sorpresa ante el Chiclana

El conjunto 'groguet' goleó por 0-5 al modesto Chiclana y superó la primera ronda de la Copa del Rey Manu Trigueros, autor de un 'hat-trick' fue la figura del partido; también marcaron Jorge Pascual y Álex Baena

El Villarreal no dio opción a la sorpresa este jueves ante el Chiclana, de categoría regional, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y se impuso por 0-5. El equipo castellonense no tuvo que emplearse a fondo para derrotar al modesto conjunto chiclanero, que mostró pundonor pero no pudo hacer nada ante la evidente superioridad de su rival.

El Villarreal abrió el marcador en una jugada por la derecha que remató de primeras, a los 19 minutos, Manu Trigueros, el jugador más destacado del partido. Firmó un triplete.

El segundo lo convirtió el canterano Jorge Pascual a la media hora de juego, tras una buena penetración de Akhomach por la derecha. El Villarreal se fue al descanso con ventaja de 0-3 tras un remate de Trigueros en llegada desde atrás para convertir un pase de Carlos Romero, que se internó por la izquierda (m.42).

En la segunda parte, Trigueros marcó su tercer gol, de penalti, tras un derribo de David sobre Collado (m.71). Álex Baena redondeó el marcador con el quinto gol del Villarreal aprovechando un rechace del portero (m.73).