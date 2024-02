Koke: "Pedimos disculpas, no hemos estado a la altura"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, pidió este jueves "disculpas" a la afición, por la derrota y la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club; reconoció que su equipo "no ha estado a la altura" en el choque de vuelta y anunció que su conjunto va a "competir en LaLiga y en la Champions".

"Teníamos un plan de partido y en dos ocasiones que nos han llegado nos han marcado dos goles. No hemos estado a la altura que teníamos que estar. Un día duro", resumió el centrocampista en declaraciones a 'Televisión Española'.

"En casa tuvimos la oportunidad de poder ganar, no lo hicimos, lo hemos intentado por todos lo medios y no ha podido ser. Pedir disculpas a nuestra gente que ha venido y a la gente que está en casa, que querían que estuviéramos en esa final. No hemos estado a la altura hoy", insistió.

"Vamos a competir la Liga y la Champions. Sabemos que LaLiga está muy difícil, vamos a intentar quedar lo más arriba posible, y en la Champions tenemos al vuelta en casa contra uno de los mejores equipos de Europa. Vamos a intentar cambiar la imagen de hoy y darlo todo en Champions", añadió.