Harold Lozano, campeón con el Mallorca en 2003: “El Madrid no pudo hacernos nada”

28 de junio de 2003. El Manuel Martínez Valero de Elche presentaba un lleno hasta la bandera para la final de Copa del Rey entre el Recreativo de Huelva y el Mallorca. A priori un choque histórico que, en su trámite, no tuvo mucho por contar. Walter Pandiani y Samuel Eto'o pulverizaron la resistencia de José Antonio Luque y, con un contundente 0-3, los 'bermellones' levantaron su primer título copero tras dos finales perdidas (1991 y 1998).

A la dupla del charrúa y el camerunés se sumaba la dirección de Gregorio Manzano, el talento del ‘Caño’ Ibagaza, el liderazgo de Miguel Ángel Nadal o la fuerza de John Harold Lozano. El pivote colombiano, titular aquella final, rememoró para SPORT la gesta. “Teníamos un equipazo, muy valioso e importante. Recuerdo mucho cuando levanté la Copa, ir por la ciudad de Mallorca y ver a todos con nosotros”, confesó con nostalgia.

Harold, celebrando el título junto a otros compañeros como el 'Caño' Ibagaza o Leo Franco (2003) / Dani Cardona

“Es hacer historia. Cuando un club así gana algo, a esa generación no la olvidarán nunca. Son recuerdos que la gente añora. Hicimos las cosas con compromiso, con un método fenomenal. Eso se recuerda por siempre”, añadió Harold, pieza clave en la consecución del título en una medular que compartía con Álvaro Novo y Albert Riera.

EL MADRID, DESTROZADO

Tras haber superado a Gramanet, Hércules y Real Valladolid, en cuartos de final llegó el Real Madrid. El 1-1 de la ida en el Santiago Bernabéu dejaba las cosas abiertas. Son Moix dictó sentencia el 29 de enero de aquel 2003 glorioso. Niño adelantó a los 'bermellones', Eto'o sepultó a su exequipo con un doblete y Pandiani remató al 48'. 4-0 para humillar a los blancos y salir raudos hacia semifinales.

“Nosotros jugábamos y ganábamos muy bien. El Madrid no pudo hacernos nada en casa. Salimos con esa convicción de ganarle a un equipo importante. Ese partido hace que la Copa signifque más. Teníamos jugadores que tenían un momento fenomenal: Ibagaza, Eto’o que esa Copa fue brutal…”, recuerda Lozano, que también tuvo su aporte goleador en aquel certamen.

El Mallorca vapuleó al Real Madrid en Son Moix con un 4-0 (2003) / EFE

Fue en los octavos de final ante el Pucela, justamente la que fuera su casa por seis temporadas previas al fichaje por el Mallorca. “Lo hablaba con un excompañero del Valladolid para pedirle si tenía vídeo esos dos goles que les hice en esos octavos. Me tocó marcarles allá y acá, la ley del ex que llaman. Me querían matar (risas). Pero así pasa en el fútbol. Estaba en otro equipo y celebré con todo el respeto”, rememora.

MENSAJE A LOS JUGADORES

Lozano, hoy en Colombia dirigiendo una escuela de fútbol con su nombre, no olvida sus días en la isla. Continúa al pendiente de la actualidad del equipo de Javier Aguirre, que está a las puertas de repetir aquella enorme gesta. “Los he seguido un poco, a veces veo los partidos cuando puedo. Es un equipo que tiene buenos jugadores. Esperemos que consigan los objetivos como lo hicimos nosotros. Yo siempre le deseo lo mejor a los equipos donde estuve, y siempre estoy pendiente de ellos”, explicó.

El colombiano, finalmente, quiso dejar su voz de la experiencia para la plantilla horas antes de la gran final en Sevilla. “Mi mensaje, con todo el corazón, es decirle a los muchachos que salgan a por todas, que se mentalicen. Es una ciudad que les recordará por siempre si son campeones. Solo tienen una final para dejarlo todo. Que salgan a darlo todo, no escatimen en esfuerzos, y pueden pasar a la historia del club como lo hicimos nosotros”.