Italia 'da la razón' a la Davis de Piqué

Los italianos levantaron la segunda Ensaladera de su historia en el Pabellón Martín Carpena de Málaga Un hito histórico en el país transalpino que siguieron casi 7 millones de espectadores por televisión

Comandados por el nuevo héroe nacional, Jannik Sinner, Italia se alzó en el Martín Carpena de Málaga con la segunda Copa Davis de su historia. Los italianos se impusieron a Australia sin necesidad de disputar los dobles, alzando la Ensaladera 47 años después de que lo hicieran en Chile en 1976.

Una Copa Davis que de nuevo ha estado envuelta por las constantes declaraciones de los protagonistas que criticaban repetidamente el nuevo sistema de fases clasificatorias y fase final en sede única. Un sistema que se repetirá en 2024, con Málaga de nuevo como sede de las Finales.

Uno de los más críticos fue Leyton Hewitt, quien tras ser derrotado en la final aseguró estar "realmente harto". "No hay casa y fuera en las eliminatorias, no hay partidos a cinco sets. No es lo ideal. Siempre jugamos en la misma superficie. Para ser honesto, sí, estoy harto", reconoció.

Una idea que han repetido varios protagonistas a lo largo de toda la competición, mostrando su disconformidad. Sobre todo, debido a la baja asistencia en las sedes de las fases clasificatorias cuando no jugaba ningún equipo como local.

Asistencia que sí estuvo presente en toda la Fase Final en Málaga y en la televisión. En Italia, la final fue seguida ni más ni menos que por 7 millones de espectadores. Un dato que se asimila a las audiencias del Festival de San Remo o de los partidos de la selección de fútbol. Todo un acontecimiento histórico en el país transalpino que demuestra que más allá de los formatos, la Copa Davis sigue siendo un gran éxito en el mundo del deporte.

Málaga y Sevilla, repiten

La ITF anunció este domingo que la capital de la Costa del Sol seguirá siendo el escenario de la fase final del torneo, al menos, en 2024. Tras el éxito de estas dos ediciones, las instituciones y la organización han quedado encantadas y volverán a juntar sus fuerzas para que el Martín Carpena vuelve a acoger el mejor torneo por países del mundo en el mes de noviembre del próximo año.

La noticia de que Málaga volverá a ser el escenario del torneo ha dejado otra buena noticia para España. Al actuar como anfitriones, la España capitaneada por David Ferrer ha conseguido la invitación para entrar directamente en la fase grupos, con sedes todavía por definir, y evitar el fase de play offs.

La ITF también anunció este domingo que las Finales volverán a Sevilla en 2024. Aquí España, al ser anfitrión, también evitará la fase previa de play offs.