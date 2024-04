Xavi Hernández estalla contra Soto Grado: "No ha acertado ni una"

Xavi Hernández fue la cara del barcelonismo en rueda de prensa. El técnico azulgrana, con el rostro desencajado tras la inmerecida victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, apuntó de manera directa al árbitro César Soto Grado como responsable principal de la derrota culé en el Santiago Bernabéu:

"Lo hemos intentado todo, hemos estado bien en el juego y errores puntuales nos han costado la victoria, la hemos merecido pero el árbitro no ha acertado ni una decisión. Es una vergüenza, no tenemos que callarnos. Mi sensación es de injusticia máxima, no puedo engañar nadie y menos a la afición. Lo ha visto todo el mundo", se lamentó sobre la actuación arbitral sobre la que se explayó en las siguientes respuestas.

"En la previa me preguntasteis por él y dije que ojalá pasará desapercibido y acertara. Pues ninguna de las dos. Estoy muy decepcionado, que LaLiga diga que quiere ser la mejor del mundo y no tenga la tecnología de gol... En la primera jornada en Getafe ya dije que no me gustaban las cosas que veía, hoy es el cúmulo de los despropósitos", se quejó amargamente el técnico egarense sobre la decisión de Soto Grado de no dar validez al gol de Lamine Yamal, que sobrepasó la línea de gol de Lunin.

Más allá del arbitraje, Xavi también dejó claro que los dos duelos directos ante el Real Madrid, que tanto en la primera vuelta como en la segunda acabaron en triunfo madridista en el descuento, marcarán el desenlace final de LaLiga.

"Han sido errores puntuales nuestros tras el 1-2, es la misma película de la primera vuelta. Dos partidos que merecíamos ganar y los perdemos. Hoy es una contradicción, tenemos que estar orgullosos de cómo hemos competido, hemos controlado bien el partido y es una pena por el trabajo que hemos hecho. Es una lástima porque hemos merecido más, hemos generado muchas ocasiones pero algunas cosas están fuera de nuestro control", remarcó recordando la actuación arbitral.

Finalmente, y a modo de resignación, el técnico del Barça aseguró que no bajarán los brazos, pero dio LaLiga casi por perdida con 18 puntos por jugarse y a once de los blancos: "El Madrid ha perdido solo un partido, han casi sentenciado el título, pero vamos a seguir intentando sumar puntos pese a que es muy difícil".