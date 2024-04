Cafú se moja sobre el gol fantasma del clásico: "En mi punto de vista fue gol"

Las polémicas del clásico no han dejado indiferente a nadie. El Real Madrid se impuso al Barça por 3-2 en el Santiago Bernabéu, aunque lo hizo con varios escándalos durante los 90' del Santiago Bernabéu. Rojas perdonadas, penaltis dudosos con distinto rasero, y la más comentada de la noche: el gol fantasma de Lamine que Lunin sacó dentro de la portería.

Al respecto, en el marco de los Premios Laureus, el mítico exfutbolista Cafú dejó su visión: "En mi punto de vista fue gol. Se ve que cuando la saca, prácticamente está dentro. Pero en la decisión del VAR, del árbitro, del juez de línea... para ellos no lo fue", puntualizó el brasileño al micrófono de SPORT y compañeros de la prensa en el evento.

Destacó también el nivel deportivo del clásico: "Fue un juegazo. Es impresionante la proporción de juego que proponen. Para nosotros que nos gusta el fútbol es sensacional", apuntó. Y tuvo también tiempo para bromear sobre el apodo de 'Cafúcas' a Lucas Vázquez: "Es muy gratificante que las personas le conozcan por mi nombre en el fútbol. Hizo un partido excepcional. Es un joven que tiene mucho éxito. El Madrid está muy bien en esa posición, tanto con Lucas como Carvajal", añadió.

"El mundo tiene problemas de racismo"

Cafú fue consultado también sobre si veía a España como un país racista. "No", contestó. "El mundo tiene problemas de racismo. No solo España, no solo Brasil, no solo Alemania... es un problema cultural. Tenemos que educar a las personas, a los niños a vivir sin discriminación, sin violencia, sin racismo, para poder vivir en una sociedad en paz", explicó.

También respondió si Vinicius merecía el Laureus por su año futbolístico. "Todo grande jugador brasileño se merecería el Laureus. Vinicius está destacando y ganando experiencia, que es lo más importante", explicó, jugándosela también con la opinión sobre su gol en el clásico con el polémico penalti de Cubarsí: "Para mi fue penalti. Y fue gol".