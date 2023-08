Muere Federico Martín Bahamontes | Todas las reacciones y mensajes, última hora en directo

El 'Tour' lamenta el fallecimiento del 'Águila de Toledo', el ganador de la competición más longevo, el primer español en ganarlo y seis veces campeón de la clasificación de montaña.

🕊️It is with deep sadness that we learn of the passing of Federico Bahamontes, winner of the 1959 Tour de France.

Aged 95, the Eagle of Toledo was the oldest Tour de France winner, the first Spanish winner, and a six-time winner of the Mountain classification.



Our thoughts and… pic.twitter.com/tV308Szoi3