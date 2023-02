Cancelo: "Es mentira que me peleara con Guardiola"

El futbolista dejó el Manchester City en el mercado de invierno por una supuesta mala relación con Pep El lateral portugués ha salido al paso de los rumores después de su fichaje por el Bayern de Múnich

Joao Cancelo ha salido al paso de los rumores sobre una supuesta mala relación con Pep Guardiola, que indicaban que el lateral portugués había dejado el equipo por esa razón. "Es mentira que me peleara con él", ha apuntado.

"No me sentía importante en el equipo en los últimos partidos. Hablé con el entrenador y también estuvo de acuerdo. Y junto al club decidimos que me tenía que ir, que era lo mejor para mí", ha razonado el portugués.

Así, Cancelo desmiente los rumores y achaca a una razón puramente deportiva el hecho de haber fichado por el Bayern de Múnich en invierno. El lateral ahora está centrado en el equipo alemán, que ya tiene la eliminatoria contra el PSG de Champions, muy encarrilada.