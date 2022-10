Morata y Kondogbia, en la convocatoria del Atlético para Oporto

Los rojiblancos se juegan seguir con vida en Europa Si el Bayer gana en casa y el Atleti no cumple en Portugal, quedarían últimos de grupo

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este lunes la preparación de su equipo para la visita a Oporto en la Liga de Campeones, con las dudas de Geoffrey Kondogbia y Álvaro Morata, ambos al margen del grupo, pendientes de evolución por diferentes dolencias y dentro de la convocatoria de 22 jugadores, con las bajas de Thomas Lemar, Koke Resurrección y Marcos Llorente. El equipo madrileño se juega la vida: de no triunfar en Portugal, y ganar el Leverkusen en el BayArena a un Brujas ya clasificado, los de Simeone quedarían últimos de grupo.

Ni Morata, por "un edema de partes blandas en el tobillo" sufrido en el duelo del pasado sábado contra el Cádiz, ni Kondogbia, que terminó ese encuentro con molestias, se entrenaron con el grupo en la última sesión previa al duelo de este martes y al desplazamiento a Oporto, a donde partirá esta tarde la expedición del club rojiblanco con los dos dentro de la citación. Morata se ejercitó junto a Óscar Pitillas, mientras que Kondogbia lo hizo junto a José Ignacio Zahínos, recuperadores del conjunto rojiblanco; ambos suavemente sobre el césped para comprobar su evolución para el partido de este martes en el estadio de Do Dragao, en el que su entrada en la convocatoria describe sus posibilidades de jugar.

A la vez, Reinildo Mandava no saltó al césped por precaución en el entrenamiento, pero sí está en la convocatoria para Oporto, en la que aún no ha entrado Marcos Llorente, fuera de los últimos siete partidos por una rotura muscular de la que ya está restablecido, tal y como ha demostrado en los entrenamientos más recientes, pero aún no está listo para entrar en competición. Se perderá su octavo choque seguido. También son baja segura tanto Lemar como Koke, ausentes de su cuarto y quinto encuentro consecutivo, respectivamente, por sendas lesiones musculares.

La convocatoria está compuesta por 22 jugadores: los porteros Jan Oblak, Ivo Grbic y Mestre; los defensas Nahuel Molina, Sergio Díez, Stefan Savic, Felipe Monteiro, José María Giménez, Mario Hermoso, Reinildo Mandava y Sergio Reguilón; los medios Geoffrey Kondogbia, Axel Witsel, Saúl Ñíguez, Rodrigo de Paul y Pablo Barrios; el extremo Yannick Carrasco; y los delanteros Ángel Correa, Antoine Griezmann, Álvaro Morata, Joao Félix y Matheus Cunha.