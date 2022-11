Carvalhal: "Un equipo ofensivo tiene que saber defender"

El entrenador del Celta no escondió su preocupación por la fragilidad defensiva que está ofreciendo su equipo El equipo vigués visita Vallecas con la baja de Hugo Mallo y la duda de Iago Aspas

El portugués Carlos Carvalhal no escondió su preocupación por la fragilidad defensiva que está ofreciendo el Celta de Vigo esta temporada, pero descartó la posibilidad de que mañana apuesten por “un juego en largo” en Vallecas porque no es su estilo futbolístico.

“Estudiamos al adversario pero nuestro equipo no tiene mucho el sentido del juego en largo, apuesta más por el juego en corto. Nuestra matriz es ser un equipo ofensivo, pero un equipo ofensivo tiene que saber defender”, avisó en su comparecencia ante los periodistas.

Salió en defensa del portero argentino Agustín Marchesín, “es uno de los mejores arqueros del mundo, no tenemos un problema ahí”, y confirmó que el delantero Iago Aspas será duda hasta última tras lesionarse en un entrenamiento.

“Ha sido un pequeño estiramiento, pero sin mayores consecuencias. Es más por las sensaciones del jugador. No es nada grave. Vamos a pensar que estará presente, pero si no estuviera en el campo, vamos a tener once jugadores del Celta para pelear por los tres puntos”, afirmó.

En este sentido, no quiso dar pistas sobre su once aunque dejó entrever que el lateral derecho Kevin Vázquez podría tener sus primeros minutos en LaLiga por la ausencia del capitán Hugo Mallo.

“Es un jugador de una personalidad fuerte, que es muy regular ofensiva y defensivamente. Tiene espíritu de equipo y a nosotros nos gustan los jugadores de equipo”, subrayó Carvalhal, que elogió al Rayo Vallecano, “un equipo fuerte, sobre todo en casa, muy agresivo en el buen sentido de la palabra”.