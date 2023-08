Mancini explica el porqué de su dimisión como seleccionador de Italia

El técnico de la 'squadra azzurra' dejó el cargo de manera sorpresiva a menos de un año de la Eurocopa Las diferencias con el presidente de la Federación Italiana, obstáculo insalvable

La inesperada dimisión de Roberto Mancini, que ha dejado libre el banquillo de la selección italiana de fútbol a menos de un año para la Eurocopa 2024, se debe a las diferencias entre el técnico y el presidente de la federación italiana (FIGC), Gabriele Gravina, que no quería que permaneciera al frente del equipo, según el técnico.

"Cuando llegué, renuncié a oportunidades más rentables, tomé una decisión y fue el trabajo más importante de mi vida. Gané una Eurocopa, no será mucho, pero la ganamos. Si Gravina hubiera querido, me habría retenido. No lo hizo", afirma Mancini en una entrevista al diario "la Repubblica".

"Solo necesitaba una señal, no me la dio. La verdad es que él no quería que me quedara, y ha sido así durante meses", añade el ya exseleccionador, que se encuentra muy dolido porque se le haya "masacrado" por su decisión y asegura que deja el equipo "25 días antes del próximo partido, no tres".

Mancini, que podría firmar en breve un contrato millonario para dirigir a Arabia Saudí, según la prensa de ese país, asume "toda la responsabilidad de la decisión. No me escondí. Hablé con el presidente Gravina e intenté explicarle mis razones", añadió.

En su opinión, Gravina "durante estos meses tenía que darme tranquilidad, él no lo hizo y renuncié".

"¿Tenía que haberlo hecho antes? Puede ser. Pero yo dejé la selección a 25 días del próximo partido, no a tres. Y creo que siempre he sido correcto, todos estos años", añade, al tiempo que critica los nombramientos hechos por Gravina en el cuerpo técnico de la selección.

"¿Alguna vez has visto a un presidente cambiar el personal de un seleccionador? Gravina lleva un año queriendo revolucionarlo. Le hice entender que no podía, que a lo sumo podía poner un par de figuras extra, pero que no podía privarme de dos personas de un grupo de trabajo que funcionaba y ganó el Europeo. En todo caso, yo podría haber sustituido a un miembro del personal", explica.

La verdad es que "durante un tiempo, él pensaba lo contrario de lo que yo pensaba, pero entonces, ¿por qué intervenir en el personal? ¿Qué tiene eso que ver? En ese momento, tenía que mandarme lejos", afirma.

Pero "en vez de eso, aprovechó la oportunidad porque a algunos de mis colaboradores se les acababa el contrato estaban vencidos y jugó con eso. Yo podría haber sido más duro, claro, pero pensé que lo entendería por sí mismo".