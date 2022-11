La cara de la moneda, para el Milan

Un tanto en propia puerta en el tiempo de descuento permite al Milan ganar a una buena Fiorentina Los de Pioli insistieron durante toda la segunda parte, pero los 'viola' gozaron de oportunidades para llevarse el duelo

No tenía que fallar el Milan y no fallo. El conjunto de Stefano Pioli, consciente del triunfo del Nápoles, sabía que solo le valía ganar para que el equipo del sur de Italia no aumentara su distancia en cabeza. Y, pese a tener una muy buena Fiorentina enfrente que pudo llevarse el duelo, acabó sumando de tres en el tiempo de descuento.

FICHA TÉCNICA Serie A MIL 2 ________________ 1 FIO ALINEACIONES Milan Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, (Dest, 56’) Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali (Rebic, 86’); Brahim Diaz (Origi, 55’) , Krunic (Vranckx, 75’), Leao; y Giroud Fiorentina Terracciano; Dodò (Venuti, 18’), Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora (Duncan, 66’); Ikonè, Barak ( Terzic, 75’), Saponara (Kouame, 75’); y Cabral (Jovic, 66’) Goles 1-0, Leao (2'); 1-1, Barak (28'); 2-1, Milenkovic (pp. 91') Árbitro Simone Sozza. TA: Brahim; Barak, Saponara, Mandragora, Jovic, Italiano Incidencias San Siro

No pudo comenzar mejor el partido para el Milan, que al minuto y medio de juego ya estaba por delante en el marcador. Una buena triangulación mal defendida por la zaga de la Fiornetina permitió avanzar a Leao hasta encarar a Terraciano, al que batió con un tiro cruzado.

Reaccionó la Fiore yéndose hacia arriba, y estuvo muy cerca con un disparo de Barak desde la izquierda que topó violentamente con el poste. El cuadro 'viola' merodeaba el área local y, antes de llegar a la media hora de juego, el propio Barak se volteó dentro del área y se sacó un disparo que ninguno de los defensores locales que tocaron el balón lograron rechazar, despistando a un Tatarusanu al que el esférico se le coló por debajo.

El Milan, igual que la Fiore anteriormente, se vino arriba con el empate. Tonali estuvo cerca del gol desde la izquierda, pero el portero visitante se le echó encima y, minutos antes del descanso, de nuevo el guardameta 'viola' encimó a Brahim para que no rematara cómodo; de todos modos, el balón salió rechazado hacia su meta y Venuti tuvo que salvar el gol bajo palos.

Primera buena oportunidad de la segunda parte para el Milan, en un centro de Brahi. al primer palo que remató Giroud y Terracciano detuvo en dos tiempos. Poco después, los locales trataban de aprovechar su buen momento, pero un potente tiro de Leao no encontró portería.

La Fiorentina no quería quedarse esperando el gol y, con un Amrabat en plan líder, tiró de coraje para tratar de poner las cosas difíciles al cuadro 'rossonero'. Cerca estuvo de hacerlo en un ataque que rechazó la propia defensa, ya que el balón cogió portería y Tatarusanu tuvo que estirarse para evitar el gol.

Estaba mejor el Milan, pero la Fiore no renunciaba a nada. Había oportunidades para ambos equipos, y la siguiente clara fue para los locales: un centro de Leao desde la izquierda le quedó a Giroud atrás. El francés intentó una cilena, pero no impactó bien con el balón y este no encontró portería.

Se acercaba el final y campeaba el empate en el marcador, pero daba la sensación de que podía pasar cualquier cosa. Y, en un ataque por la derecha de la Fiore, el balón llegó a los pies de Ikoné que, dentro del área, sacó un disparo colocado que superó a Tatarusanu, pero Tomori salvó bajo palos. Susto tremendo para la hinchada local, que pasó del sufrimiento a la eufória.

Porque en el tiempo de descuento, uno de los últimos ataques locales acabó en gol. Centro desde la derecha, mala salida de Terracciano y Milinkovic introdujo el cuero en su propia portería. Los jugadores de la Fiore protestaron una posible falta previa, pero tras revisión del VAR el colegiado dio por válida la diana.

Con este triunfo, el Milan llega al parón en segunda plaza a ocho puntos del lídera Nápoles, mientras que la Fiorentina ve cortada su mejor racha de la campaña que constaba de tres jornadas seguidas ganando.