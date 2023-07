El combate entre Tyson Fury y Francis Ngannou es una realidad

El campeón del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Tyson Fury, y el excampeón del peso pesado de la UFC, Francis Ngannou, se enfrentarán en una pelea oficial el día 28 de ocutubre en la ciudad de Riad (Arabia Saudí) Los dos peleadores se repartirán un bolsa de aproximadamente 60 millones de dólares y habrá 30 millones más para el ganador. Además, quien consiga un KO, se llevará unos 5 millones de dólares extra

Mike Coppinger, periodista en ESPN, ha dado a conocer la noticia de que el campeón del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Tyson Fury, y el excampeón del peso pesado de la UFC, Francis Ngannou, se enfrentarán en una pelea oficial el día 28 de ocutubre en la ciudad de Riad (Arabia Saudí)

Según MARCA, el anuncio de la pelea se hará público en unas horas y el título mundial WBC no estará en juego, por lo que ha dicho el promotor Frank Warren. El mismo Warren ha confirmado que la pelea durará un total de 10 asaltos.

¿POR QUÉ ES TAN ATRACTIVA ESTA PELEA?

Tyson Fury, apodado 'The Gypsy King' por su descendencia gitana, es un boxeador invicto en la categoría de peso pesado de la WBC que mantiene un récord de 33-0-1. Fury, es la verdadera definición de un gigante, el británico mide ni más ni menos que 2,06m y pesa 115 kilos. Sin embargo, contrariamente a lo que podríamos pensar, es uno de los peleadores más ágiles y hábiles de su categoría convirtiéndolo así en uno de los peleadores menos ortodoxos de su peso.

Por otro lado, tenemos a Francis Ngannou. 'The Predator' es un peleador de artes marciales mixtas de descendencia camerunesa, mide 1,93m y pesa 117 kilos, y suele imponerse físicamente a prácticamente cualquier rival que se le ponga delante. El 'Predator' juega con cierta desventaja en términos de alcance y experiencia dentro del ring pero el camerunés tiene un as en la manga, no tan sólo es el excampeón del peso pesado de la UFC, sinó que también en 2017 estableció el récord mundial del golpe más potente jamás registrado en un PowerKube, alcanzado la impresionante cifra de 129.161 unidades. Hasta ahora, Ngannou mantiene un récord de 20 victorias (12 por nocaut) y 3 derrotas.

¿CUÁNTO COBRAN?

MARCA ha asegurado que los dos peleadores se repartirán un bolsa de aproximadamente 60 millones de dólares y que habrá 30 millones más para el ganador. Además, quien consiga un KO, se llevará unos 5 millones de dólares extra.

Tyson Fury no se sube a un ring desde su enfrentamiento a Derek Chisora en diciembre de 2022, mientras que la última pelea de Ngannou data en enero de 2022, cuando realizó su primera defensa de su título de UFC ante Cyril Gane.