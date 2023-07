Fede Valverde aparece en la Velada de Ibai

El centrocampista del Real Madrid asistió a La Velada del año 3 y dejó un mensaje para Florentino: "Le pediré que la traiga al Bernabéu", aseguró Recordemos que el uruguayo sigue esperando la decisión del Comité de Competición por su agresión a Álex Baena en el párking del feudo blanco Sigue en directo La Velada del Año 3

La Velada del Año 3, el evento organizado por Ibai Llanos, llegó al Cívitas Metropolitano con muchas sorpresas y caras conocidas que pasaron por la alfombra roja antes de dar inicio.

Uno de estos famosos que se dejó ver fue el futbolista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde. El centrocampista asistió junto a sus ammigos, aprovechando las vacaciones.

El jugador, que fue abucheado por un sector de la grada, aseguró ante los micrófonos lo siguiente: "Si ganamos algún título o partido importante, le digo a Florentino de hacer la velada en el Bernabéu".

Además, desveló el motivo por el cual no quiso perderse este espectáculo: "Vine a disfrutar. He hablado mucho con Coscu y vinimos a alentarlo. Estuve hablando con él para juntarnos en casa, pero no hay que desconcentrarlo", aseguró.