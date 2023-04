Montoya se sincera: "Es el peor momento que he pasado en mi carrera"

El lateral del Betis reapareció ante el Espanyol después de seis meses lesionado El ex de la cantera del Barça ha relatado como ha sufrido estos meses por su lesión y su poco protagonismo anterior

Fin del calvario para Martín Montoya. El lateral del Betis, canterano del Barça, volvió a los terrenos de juego ante el Espanyol después de seis meses lesionado. El catalán disputó los 90 minutos y podría volver a ser titular este fin de semana por las bajas de Ruibal y Sabaly.

En este sentido, Montoya ha hablado para los medios oficiales del Betis y ha explicado su difícil situación los últimos meses. "Lo he pasado muy mal. Es el peor momento que he pasado en mi carrera. Ser el tercero, aparte de las lesiones que te limitan, saber que si uno no juega, juega el otro, pero tú no... tienes que ser muy fuerte mentalmente porque si no desistes, te tiras de la moto", ha admitido.

El jugador por lo tanto, no solo ha sufrido su lesión, sino que ha padecido sus momentos más duros por el poco protagonismo con el que ha contado. Por eso, después de volver a jugar este pasado fin de semana, ha agradecido a quiénes le han apoyado.

"Estoy muy contento por el trato y por los compañeros, que me lo dieron todo para hacer ese partido. Es mucho tiempo que uno tiene para pensar, mucho tiempo sin jugar. Lo ves todo negro, pero quien me conoce sabe que soy un tío currante, trabajador, humilde. Sé lo que hay y trabajo esperando mi oportunidad", ha subrayado.

El lateral español no pudo contener las lágrimas al final del partido ante el Espanyol después de los momentos sufridos. "Estaba muy nervioso, estaba la cosa tensa en general, con los arbitrajes, por mi situación también... la gente me ha criticado, otros me han apoyado, y la semana fue dura, pero al final salió todo bien, creo que hice un partido bueno y que al final se ganó que es lo único importante", ha finalizado Montoya.