El mayúsculo nivel de Chadi Riad

La irrupción de Chadi Riad en Primera está siendo sensacional. El joven central marroquí, que ya debutó en LaLiga en noviembre de 2022 en los minutos finales del ajustado triunfo del Barça ante Osasuna en El Sadar (1-2), está confirmándose como un defensa de nivel en su primera temporada completa en la élite del fútbol español. Poco a poco y a base de grandes actuaciones, se ha ganado ser considerado como uno de los mejores centrales del Real Betis. Y los datos reflejan su impacto positivo en el cuadro andaluz.

Ya no existen dudas con el central de 20 años, que se ha convertido en el seguro de vida de Manuel Pellegrini. La marcha de Luiz Felipe a Arabia el último día del mercado de verano le abrió el camino, y la lesión de Marc Bartra a principio de curso le dio un lugar en el once titular al lado del experimentado Germán Pezzella. Desde entonces, solo la Copa África (a excepción de encuentros puntuales) le ha privado de sumar minutos de verdiblanco.

TALISMÁN EN EL BETIS

Sin contar los duelos de Europa League, donde no participa porque el club no le inscribió, Chadi Riad ha disputado 15 de los 22 duelos de Liga en los que ha estado disponible. En 12 de ellos fue titular, y los datos no mienten. Con él en el campo, las probabilidades de que el Betis consiga un resultado positivo son mucho más altas.

Chadi Riad, durante el duelo de Liga ante el Athletic Club / EFE

Los de Pellegrini han perdido solo un partido de los quince que ha disputado el marroquí esta temporada en LaLiga (el 6,6%). Fue contra un Barça muy enchufado que les endosó una 'manita' en Montjuïc, el pasado 16 de septiembre, en su debut con el Betis. Además, fue el único partido en el que los andaluces encajaron más de un gol. Un balance de cinco victorias, nueve empates y una derrota que se traduce en 24 puntos para los verdiblancos.

Por contra, cuando Chadi Riad no ha participado, el cuadro dirigido por Pellegrini ha caído derrotado hasta en tres de las once ocasiones en las que no ha sumado ni un minuto (el 27,2%). El dato, demoledor, evidencia el gran nivel al que está Chadi Riad, que ha jugado partidos contra rivales de mucha entidad como Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Girona o Athletic Club, entre otros.

¿DÓNDE ESTARÁ LA TEMPORADA QUE VIENE?

Cedido por el FC Barcelona con una opción de compra más que suculenta, de tres millones de euros, esta se ha convertido en obligatoria tras alcanzar los objetivos establecidos en la operación. Sin embargo, el Barça tiene una opción de recompra de 7 millones de euros que se podría activar para sumarle la temporada que viene a la plantilla del primer equipo o para hacer caja con un futbolista que está mostrando un nivel sensacional a una edad muy corta.