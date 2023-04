Alcaraz y Nadal: De la ilusión a las dudas

El Barcelona Open Banc Sabadell espera contar con Carlitos y Rafa, pero no está asegurada su participación Alcaraz, que sufre una artritis postraumática en la mano izquierda llegará el viernes a Barcelona, Nadal no lo ha desvelado

Sus respectivas bajas en el Masters 1000 de Montecarlo pusieron inmediatamente en alerta al Barcelona Open Banc Sabadell, torneo que sigue al monegasco. Rafa Nadal, con sus doce coronas, y Carlos Alcaraz quien defiende el título son sin duda sus máximas estrellas y el torneo barcelonés cuenta con ellos como atracciones principales para llenar las gradas.

Ambos tenistas se están recuperando de sendas lesiones y si bien la participación del murciano es prácticamente segura, la del balear sigue en el aire en estos momentos ya que no está nada claro que pueda estar en plenas facultades la semana que viene cuando arranca el Barcelona Open (del 17 al 23 de abril el cuadro principal).

Alcaraz llegará el viernes

Carlitos se dio de baja del Masters 1000 de Montecarlo, primer torneo de la gira de tierra, debido a una artritis postraumática en su mano izquierda y a molestias en su columna. El tenista de El Palmar volvió a los entrenamientos en el CT Murcia con el objetivo de arrancar en tierra en la ciudad condal. Su programa contempla desplazarse a la capital catalana el viernes para entrenar algunos días en las pistas el RCT Barcelona preparando su debut que probablemente estaría previsto para el miércoles cuando iniciaría su defensa del título.

Carlos parte como cabeza de serie número uno en el torneo y su ilusión sería volver a levantar el título ante su público y vivir de nuevo el tradicional baño en la piscina del club junto a los recogepelotas del torneo.

Todo apunta a que Charly se recuperará a tiempo para un torneo que necesita como preparación del gran objetivo de la temporada de tierra que no es otro que Roland Garros. Después de Barcelona llega el Masters 1000 de Madrid donde también llega como campeón en 2022 y posteriormente el Masters 1000 de Roma, donde nunca ha participado, para culminar en París, Grand Slam en el que su mejor actuación fueron los cuartos de final conseguidos el año pasado donde el alemán Alexander Zverev le barró el paso a semifinales y donde se proclamó campeón Rafa Nadal tras imponerse en la final al noruego Casper Ruud.

Las dudas de Nadal

Precisamente Nadal ya avisó de que esta temporada sería muy minucioso a la hora de elegir los torneos en los que participaría y que no arriesgaría lo más mínimo para ponerse dentro de una pista sea cual sea el torneo al que deba renunciar.

Rafa ha descendido al número 15 del ranking ATP tras las renuncias a torneos a las que le han obligado sus lesiones y haberse visto superado en rondas prematuras a las habituales en otros. Ello unido a los puntos que han sumado sus principales rivales, le han llevado a esta situación a la que el propio Nadal quiere siempre quitar importancia, pero lo cierto es que si Rafa no suma puntos antes de Roland Garros podría verse perjudicado en el cuadro ya que en función de su ranking podría darse la circunstancia de que se enfrentara a duros rivales como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Stefanos Tsitsipas por poner tres ejemplos incluso en octavos de final. Su ruta hasta el título en París, donde defiende corona pudría ser sumamente espinosa y esto es algo a evitar de todas todas.

Una lesión en la cadera

Rafa no ha jugado ningún partido desde el pasado 18 de enero cuando cedió ante el estadounidense Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Open de Australia, donde había ganado el título en 2022. Una resonancia despejó las dudas y resolvió que Nadal sufría una lesión grado 2 en el psoas Iliaco de la pierna izquierda del que sigue recuperándose: “Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria”, dijo el propio Rafa en redes sociales.

Descartada la gira americana, todo apuntaba a que sería el Masters 1000 de Montecarlo su nuevo punto de partida ya que era el inicio de la temporada de tierra.

A seis días de iniciarse la competición en Mónaco, el jugador anunció su renuncia asegurando que “aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel”, decía el comunicado donde añadía que “lamentablemente no me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo con mi proceso de recuperación y preparación esperando volver pronto a la competición”.

Un mensaje donde el manacorí deja muy claro que si no se ve en perfectas condiciones para competir no regresará. A estas alturas de su carrera desde luego prima mucho más estar en plenas facultades físicas que arriesgar para sumar puntos y dinero.

Las dudas siguen flotando en el aire sobre el regreso de Nadal a la competición. Barcelona no está claro que cuente con el balear en su cuadro, pero algún medio incluso ha hablado de que Rafa no esté a punto para competir en el Master 1000 de Madrid. Si no está al 100 por 100 no competirá, esperemos que su regreso sea lo antes posible.