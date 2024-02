Xavi: "Todos son finales de aquí a final de temporada"

Vuelve a rodar el balón de LaLiga. Después de lograr un insuficiente empate frente al Nápoles a domicilio en la ida de los octavos de final de la Champions League, el Barça recibe al Getafe este sábado (16:15 horas). El objetivo es claro: sumar un nuevo triunfo y recortar puntos respecto al Real Madrid y Girona; primer y segundo clasificado, respectivamente.

El Getafe de José Bordalás siempre le ha puesto en apuros al Barça de Xavi Hernández (tres empates sin goles en los últimos cuatro encuentros) y el técnico blaugrana ha ensalzado el trabajo del técnico azulón.

"Mañana será un partido importante, el Getafe está muy bien entrenado por Bordalás. Considero que no es un equipo defensivo, es un equipo valiente, tiene la línea defensiva muy alta y le saca rendimiento a sus futbolistas. Juegan directos, verticales, aprovechando segundos balones. Es para elogiar lo que está haciendo y mañana nos jugamos tres puntos importantes para la lucha por el título de Liga", ha explicado el egarense en rueda de prensa.

En estos momentos, el Barça ocupa la tercera posición y se encuentra a ocho puntos del Real Madrid y a seis del Girona. Restan 13 jornadas y 39 puntos en juego. Para Xavi, todavía no está perdida: "La Liga, hasta que matemáticamente podamos, la lucharemos. Cada semana es una historia totalmente diferente, no podemos fallar más en casa. No tiramos la toalla para ganar la Liga, a pesar de que sabemos que es complicado. En caso de victoria, dormiríamos en la segunda posición y meteríamos presión al Girona y al Real Madrid".

Desde Nápoles sin tregua

El Barça regresó de Italia el miércoles por la noche y, sin apenas descanso, recibe al Getafe con tan solo dos días y medio de preparación. Xavi se desmarca de las excusas, a pesar de que considera que el partido podría haberse agendado el domingo o el lunes.

"Veremos cómo llegamos. Hoy hemos realizado un entrenamiento más de recuperación y de vídeo. Habría ido mucho mejor jugar el partido domingo o lunes. Nos toca jugar el sábado, pero no es ninguna excusa", ha comentado, advirtiendo que no es momento de rotaciones: "Es momento para que jueguen los mejores, algún cambio haremos, pero no muchos. Es un partido muy trascendente para la temporada".

Una decisión acertada

En pocos días se cumplirá un mes desde que Xavi Hernández anunció que no seguiría ejerciendo su cargo como entrenador del Barça a partir de la próxima temporada, a pesar de tener contrato hasta 2025. El egarense mantiene su discurso desde el primer día y cree que está decisión ha liberado a la plantilla.

"La decisión es acertada, es necesaria. El club necesita un cambio a final de temporada, veo con positividad que el equipo ha dado un paso adelante. Hemos jugado mejor a fútbol", argumenta.

Uno de los futbolistas que ha dado un paso adelante es Robert Lewandowski. El nuevo año le ha sentado bien al delantero polaco y ha anotado cinco goles en los últimos cuatro partidos, todos ellos en el mes de febrero. "El rendimiento de Robert es consecuencia de la mejora del equipo. Tiene más ocasiones de gol, estamos mejor posicionados, atacamos más ordenados... Quizá ha tenido más efectividad, pero es porque estamos mejor en todo, más intensos", apunta Xavi.