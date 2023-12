Xavi: "Somos uno de los peores equipos de Europa en efectividad"

La victoria se le volvió a escapar al Barça por detalles. Con todo a favor y el equipo encerrando al Valencia, una jugada aislada mal defendida condenó a los de Xavi Hernández, que solo se llevaron un punto de Mestalla, insuficiente para seguir el ritmo de Girona y Real Madrid y que deja muy tocado al conjunto culé a la espera de que jueguen sus rivales por el título de Liga.

Ante esta situación, Xavi no buscó excusas. El técnico azulgrana fue muy duro en su análisis en rueda de prensa: "El resumen de la temporada es que no sentenciamos los partidos, debemos ser uno de los peores equipos de Europa en efectividad", comentó de manera contundente. Antes, en la zona mixta, había transmitido el mismo mensaje: "Nos tenemos que exigir más, nos falta mucho, damos el último pase, son situaciones muy claras para sentenciar.Hemos de ser autocríticos porque no estamos rindiendo al nivel que se nos exige".

Sobre las posibilidades del equipo en la Liga, Xavi volvió a ser muy claro, tachando el empate de insuficiente: "Ya dije que había que sumar de tres en tres. Es un punto insuficiente y viendo el partido más, porque es un partido para ganar de manera holgada. Cuando perdonas te acaban fulminando", lamentó ante los micrófonos.

Pese al mal momento de la efectividad goleadora, el técnico culé encontró brotes verdes en el juego del equipo y explicó la falta de gol por una cuestión muy simple, la falta de confianza: "El equipo hace mucho para ganar partidos, hemos de mejorar y estar más inspirados. Depende de la confianza, nos falta confianza para marcar los goles, pero yo confío en el equipo", se justificó. "Soy positivo y creo que jugando así ganaremos muchos más partidos de los que empataremos".

Ante las críticas del rendimiento de su tridente titular, Xavi lanzó un cable a sus delanteros, a los que disculpó involucrando a todo el equipo en la falta de gol: "No es solo culpa de los delanteros, hemos tenido ocasiones de todo tipo. La sensación es de frustración, no nos está acompañando ni la eficacia ni la suerte".

VESTUARIO FRUSTRADO

La frustración volvió a ser el gran tópico de la noche en Mestalla y Xavi insistió en ello cuando describió las sensaciones del vestuario tras el empate:“El vestuario también está enfadado, frustrado y contrariado. Hemos generado muchas ocasiones ante un rival muy difícil. Ellos solo han generado la del saque de banda del inicio, en un malentendido, y la del gol”.

¿La solución? Para Xavi está claro, y es que el de Terrassa exigió más hambre a sus jugadores para los próximos partidos: “Quizá tenemos que pensar que igual no tenemos ninguna ocasión más. Como generamos tantas, igual pensamos que ya marcaremos a la próxima”, explicó contrariado. “El problema es de efectividad, de marcar 0-2. Nos pasó ante el Atlético e incluso contra el Girona, que pasamos del 3-3 al 2-4”, sentenció.