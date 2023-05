Xavi habló sobre la salida de Mateu Alemany y el futuro de Jordi Cruyff y Deco

El técnico del Barça valoró los cambios en la dirección deportiva del club Xavi atendió a los medios en la previa del derbi contra el Espanyol de la Liga 2022/23

Xavi Hernández se refirió a la situación de provisionalidad que vive la dirección deportiva del club en la previa del derbi Espanyol-Barça que se disputa este domingo en el RCDE Stadium y valoró el trabajo realizado por Mateu Alemany y Jordi Cruyff en las dos últimas temporadas, así como la posible incorporación de Deco da Souza.

El entrenador barcelonista atendió a los medios de comunicación tras la sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la rueda de prensa previa del derbi del domingo, que es trascendental para ambos equipos, aunque por objetivos muy diferentes: ganar el título los azulgranas y salvar la categoría los blanquiazules.

En el caso del Director de Fútbol, Xavi consideró que con la salida de Mateu Alemany “perdemos un activo muy importante. He estado muy a gusto con él, ha sido capital en la reestructuración del club. Ha sido un placer coincidir con Mateu. Es una baja importante, pero es una decisión personal que hay que aceptar. Le deseo lo mejor, aún trabajará con nosotros hasta verano”.

Prudencia con Jordi Cruyff y con Deco

El discurso fue similar respecto al Director Deportivo, Jordi Cruyff, aunque en este caso su futuro todavía no está definido. “Puedo decir lo mismo que con Mateu. Es una persona leal, válida y capaz. Debe decidir cómo queda la estructura deportiva, pero hasta ahora ha sido una pieza trascendental. A mí me ha ayudado muchísimo. Tanto si se queda como si se va, tengo que agradecerle lo que me ha ayudado. Nosotros estamos pendientes de ganar la Liga, pero con la baja de Mateu [Alemany] tendremos que ver cómo queda la dirección deportiva”.

Por eso mismo, tampoco quiso valorar que Deco da Souza pueda ser el nuevo responsable de la dirección deportiva. “No es momento de hablar de ello, no hay nada oficial. Lo único que hay, de momento, es que Mateu Alemany se irá al final de la temporada”.